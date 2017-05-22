Прядкин: Клубы РФПЛ попросили обсудить лимит на легионеров на исполкоме РФС
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клубы Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) выступили с предложением обсудить вопрос о возможном изменении лимита на легионеров на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам рассказал глава РФПЛ Сергей Прядкин.
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В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер- лиги по итогам завершившегося в воскресенье сезона.
«Я успокоил клубы на случай, если
Сейчас в РФПЛ действует лимит «6+5», согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее Прядкин заявил ТАСС, что РФПЛ будет готова перейти на формат лимита на легионеров «10+15» к сезону-2018/19. Такой вариант лимита не подразумевает ограничений по количеству иностранцев на поле.
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