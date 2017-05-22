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22 мая 2017, 15:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Клубы РФПЛ попросили обсудить лимит на легионеров на исполкоме РФС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с предложением обсудить вопрос о возможном изменении лимита на легионеров на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам рассказал глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Прядкин: Клубы РФПЛ попросили обсудить лимит на легионеров на исполкоме РФС - Фото Увеличить
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В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер- лиги по итогам завершившегося в воскресенье сезона.

«Я успокоил клубы на случай, если что-то будет происходить с лимитом на легионеров. Если будут изменения, они хотели бы заранее знать, чтобы эффективно распорядиться своими иностранными игроками, освободить зарплатную ведомость. Но пока таких предпосылок нет, вы знаете, что лимит утвержден и до 2018 года его трогать не будут. Учитывая, что остался один сезон, задают вопросы, чтобы как-то, может, на исполкоме это обсудили», — сказал Прядкин.

Сейчас в РФПЛ действует лимит «6+5», согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее Прядкин заявил ТАСС, что РФПЛ будет готова перейти на формат лимита на легионеров «10+15» к сезону-2018/19. Такой вариант лимита не подразумевает ограничений по количеству иностранцев на поле.
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