Прядкин: Клубы РФПЛ попросили обсудить лимит на легионеров на исполкоме РФС

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В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер- лиги по итогам завершившегося в воскресенье сезона.

«Я успокоил клубы на случай, если что-то будет происходить с лимитом на легионеров. Если будут изменения, они хотели бы заранее знать, чтобы эффективно распорядиться своими иностранными игроками, освободить зарплатную ведомость. Но пока таких предпосылок нет, вы знаете, что лимит утвержден и до 2018 года его трогать не будут. Учитывая, что остался один сезон, задают вопросы, чтобы как-то, может, на исполкоме это обсудили», — сказал Прядкин.

Сейчас в РФПЛ действует лимит «6+5», согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее Прядкин заявил ТАСС, что РФПЛ будет готова перейти на формат лимита на легионеров «10+15» к сезону-2018/19. Такой вариант лимита не подразумевает ограничений по количеству иностранцев на поле.