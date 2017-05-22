Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29826970/
22 мая 2017, 15:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ 8 июня сформирует календарь на сезон-2017/18

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) 8 июня проведет заседание, на котором будет составлен календарь на следующий сезон. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

РФПЛ 8 июня сформирует календарь на сезон-2017/18 - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер- лиги по итогам завершившегося в воскресенье сезона.

«8-го числа проведем заключительное заседание, где распишем уже календарь по матчам нового сезона. Сейчас структура определена, а календарь по парам составим уже после того, как станут известны все участники соревнования. На собрании будут приняты новые члены и выведены те, кто нас покинул в соответствии с уставом РФПЛ», — сказал Прядкин.

Первый тур сезона-2017/18 РФПЛ предварительно начнется 16 июля, заключительный — 13 мая 2018 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Более 15 болельщиков было задержано после матча «Арсенал» — «Спартак»

Более 15 болельщиков было задержано после матча «Арсенал» — «Спартак»

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Более 15 болельщиков было задержано после матча чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком». Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
Еще 7 новостей  Все новости
22 мая

Фернандес и Дзагоев не поедут со сборной России в Австрию перед Кубком конфедераций

Первый тур сезона-2017/18 чемпионата России по футболу предварительно начнется 16 июля

Российские футболисты будут готовиться к матчу с чилийцами на стадионе им. Стрельцова