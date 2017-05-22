РФПЛ 8 июня сформирует календарь на сезон-2017/18

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В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер- лиги по итогам завершившегося в воскресенье сезона.

«8-го числа проведем заключительное заседание, где распишем уже календарь по матчам нового сезона. Сейчас структура определена, а календарь по парам составим уже после того, как станут известны все участники соревнования. На собрании будут приняты новые члены и выведены те, кто нас покинул в соответствии с уставом РФПЛ», — сказал Прядкин.

Первый тур сезона-2017/18 РФПЛ предварительно начнется 16 июля, заключительный — 13 мая 2018 года.