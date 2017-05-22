Клубы РФПЛ решили изменить правило ранжирования команд при равенстве очков
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Большинство клубов Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) выступило за изменение правила ранжирования команд в чемпионате страны в случае равного количества очков, чтобы лучшая из них определялась не по числу побед, а по суммарному результату очных встреч. Об этом журналистам заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
В понедельник в Москве прошло общее собрание клубов
«Клубы задавали вопросы, связанные с подсчетом итоговой турнирной таблицы. “Краснодар” выступил с предложением, чтобы вышестоящий клуб при равенстве очков определялся по очным матчам, а не количеству побед. Клубы это поддержали, и мы вынесем это на исполком Российского футбольного союза», — сказал Прядкин.
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