Клубы РФПЛ решили изменить правило ранжирования команд при равенстве очков

В понедельник в Москве прошло общее собрание клубов премьер-лиги, на котором подводились итоги уходящего сезона.

«Клубы задавали вопросы, связанные с подсчетом итоговой турнирной таблицы. “Краснодар” выступил с предложением, чтобы вышестоящий клуб при равенстве очков определялся по очным матчам, а не количеству побед. Клубы это поддержали, и мы вынесем это на исполком Российского футбольного союза», — сказал Прядкин.