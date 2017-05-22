СМИ: «Локомотив» продлит соглашение с Алексеем Миранчуком

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Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник знакомый с ситуацией, руководство «железнодорожников» достигло принципиальной договоренности с 21-летним игроком и его представителями о продлении соглашения, истекающего в декабре 2017 года.

Утверждается, что срок нового контракта составит 3,5 года. По нему зарплата Миранчука будет увеличена и составит порядка €2 млн в год. Детали соглашения в настоящий момент еще обсуждаются сторонами.

Отмечается, в контракте будет прописан пункт об отступных в случае ухода полузащитника в европейский клуб.

В феврале сообщалось, что Миранчук пока не принял решения о том, в каком клубе продолжит карьеру. Предполагалось, что по окончании контракта с «железнодорожниками» футболист может перейти в «Спартак», «Зенит» или «Краснодар».

В текущем сезоне Алексей провел в составе «Локомотива» 29 матчей, забил три гола и сделал восемь результативных передач.