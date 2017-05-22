Кристиан Нобоа: «Ростов» так и не предложил новый контракт
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа пока не знает, где продолжит карьеру. Он отметил, что предложения от своего нынешнего клуба не получал.
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«Ростов» по итогам сезона набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице
— Ваш контракт с «Ростовом» закончился. Что дальше?
— Пока ничего не могу сказать. Только вчера закончился сезон. Через неделю встречусь с агентом, посмотрим, какие есть варианты.
— «Ростов» вам так и не предложил новый контракт?
— Нет.
— Не объяснили почему?
— Нет, клуб мне ничего не сказал по этому поводу.
— То есть покидаете «Ростов»?
— Пока не знаю.
— Есть интерес со стороны других российских клубов?
— Даже не говорил на эту тему,
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