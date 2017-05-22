Кристиан Нобоа: «Ростов» так и не предложил новый контракт

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«Ростов» по итогам сезона набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице премьер-лиги.

— Ваш контракт с «Ростовом» закончился. Что дальше?

— Пока ничего не могу сказать. Только вчера закончился сезон. Через неделю встречусь с агентом, посмотрим, какие есть варианты.

— «Ростов» вам так и не предложил новый контракт?

— Нет.

— Не объяснили почему?

— Нет, клуб мне ничего не сказал по этому поводу.

— То есть покидаете «Ростов»?

— Пока не знаю.

— Есть интерес со стороны других российских клубов?