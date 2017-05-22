ФК «Уфа» готов отпустить тренера Семака в «Зенит»

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Ранее издание «Спорт день за днем» сообщило, что 41-летний Семак рассматривается «Зенитом» в качестве замены Мирчи Луческу, который может быть отправлен в отставку по итогам сезона. «Мы ко всему готовы. Если ему поступит предложение от такого большого клуба, мы препятствовать, конечно, не будем. Это неправильно было бы», — сказал Газизов.

«Обидно, что приходится подстраиваться, но это касается и игроков, и всех людей, которые трудятся в клубе. Нами выбрана стратегия, и мы пытаемся ее придерживаться. Может, не всегда получается, но мы стараемся», — добавил Газизов.

Семак работал ассистентом главного тренера «Зенита», после чего зимой возглавил «Уфу». По итогам завершившегося в воскресенье чемпионата России команда заняла седьмое место.