Гендиректор «Анжи»: Григорян остается на посту главного тренера клуба

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«Григорян остается, я доволен его работой. У него свое видение в футболе и интересные идеи, но, может быть, где-то не хватило исполнителей для реализации идей. Сейчас мы предоставим ему возможность, и, надеюсь, у него получится», — сказал Абдулаев.

«С задачей, которая была поставлена, справились, но дальше будем укрепляться и стараться занять более интересные места. Предварительная задача на следующий сезон — не доводить дело до последних туров, когда надо бороться за выживание, а бороться за более высокие места — в середине таблицы», — добавил гендиректор.

По итогам сезона-2016/17 чемпионата России «Анжи» под руководством Григоряна занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.