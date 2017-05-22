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22 мая 2017, 13:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК РФС рассмотрит массовый прорыв болельщиков «Спартака» на поле в матче с «Арсеналом»

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит массовый прорыв болельщиков московского «Спартака» на поле после матча с тульским «Арсеналом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

КДК РФС рассмотрит массовый прорыв болельщиков Спартака на поле в матче с Арсеналом - Фото Увеличить
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Матч 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» прошел в воскресенье в Туле и завершился победой хозяев со счетом 3:0. После финального свистка несколько десятков болельщиков красно-белых прорвали ограждения и выбежали на поле, где сломали ворота и порвали сетку на сувениры.

«Будет рассмотрен массовый выход болельщиков обоих клубов на поле после финального свистка. Также болельщики хозяев и гостей использовали и бросали пиротехнику. Помимо этого, фанаты “Спартака” сжигали атрибутику “Арсенала”, повредили имущество стадиона и в большом количестве сидели на решетке трибуны», — сказал Григорьянц.

Также главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не пришел на послематчевую пресс-конференцию. «В рапорте отмечено, что главный тренер “Спартака” не имел возможности пройти на пресс-конференцию через поле, поэтому этот эпизод мы рассматривать не будем», — отметил глава комитета.

Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве. Там также будет рассматриваться прорыв болельщиков «Спартака» на поле после матча 29-го тура чемпионата России с «Амкаром» в Перми. По итогам заседания «Спартаку» грозит временное закрытие секторов на гостевых матчах.

21.05.2017 15:00 Зрители 18500 основной раунд: 30-й тур Арсенал
Арсенал Т 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Массимо Каррера
Голы
3′ Федерико Иван Расич (К. Берхамов) 19
24′ Илья Максимов (М. Александров, К. Берхамов) 78
63′ Федерико Иван Расич 19
Нереализованные пенальти
35′ Ф. Расич 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 61
Мусса Думбья 26
Федерико Иван Расич 19
Александру Бурчану 62
45′ Стоппила Сунзу 13
Александр Денисов 71
49′ Илья Максимов 78
Игорь Горбатенко 39
75′ Кантемир Берхамов 7
Игорь Шевченко 88
1 Сергей Песьяков
14 Георгий Джикия 12′
16 Сальваторе Боккетти
33 Маурисиу
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
17 Георгий Тигиев 57′
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 56′
23 Дмитрий Комбаров
71 Ивелин Попов 63′
7 Джано Ананидзе
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
7 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
18 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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