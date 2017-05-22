КДК РФС рассмотрит массовый прорыв болельщиков «Спартака» на поле в матче с «Арсеналом»
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит массовый прорыв болельщиков московского «Спартака» на поле после матча с тульским «Арсеналом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Матч 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» прошел в воскресенье в Туле и завершился победой хозяев со счетом 3:0. После финального свистка несколько десятков болельщиков красно-белых прорвали ограждения и выбежали на поле, где сломали ворота и порвали сетку на сувениры.
«Будет рассмотрен массовый выход болельщиков обоих клубов на поле после финального свистка. Также болельщики хозяев и гостей использовали и бросали пиротехнику. Помимо этого, фанаты “Спартака” сжигали атрибутику “Арсенала”, повредили имущество стадиона и в большом количестве сидели на решетке трибуны», — сказал Григорьянц.
Также главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не пришел на послематчевую пресс-конференцию. «В рапорте отмечено, что главный тренер “Спартака” не имел возможности пройти на пресс-конференцию через поле, поэтому этот эпизод мы рассматривать не будем», — отметил глава комитета.
Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве. Там также будет рассматриваться прорыв болельщиков «Спартака» на поле после матча 29-го тура чемпионата России с «Амкаром» в Перми. По итогам заседания «Спартаку» грозит временное закрытие секторов на гостевых матчах.
Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал о будущем защитника Георгия Тигиева, который находился в аренде в «Спартаке» с февраля этого года. В прессе прошла информация, что красно-белые могут выкупить права на 21-летнего футболиста.