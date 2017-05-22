«Спартак» не вёл переговоров с «Анжи» по Тигиеву

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Пока “Спартак” не вёл переговоров с “Анжи” по Георгию Тигиеву. Никакой информации на данный момент нет. Что касается моего мнения, то желаю всем футболистам играть там, где им хочется. Если футболист достоин выступать за “Спартак”, я его буду приветствовать», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.