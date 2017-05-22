Из ФК «Краснодар» ушли Быстров и Торбинский
В понедельник стало известно, что вслед за защитником Виталием Калешиным и бразильским форвардом Франсишку Вандерсоном футбольный клуб «Краснодар» сегодня покинули еще два известных игрока:
экс-полузащитники сборной России Владимир Быстров и Дмитрий Торбинский.
По информации
Сообщается, что 33-летний Владимир Быстров (в нынешнем сезоне он довольно редко появлялся в основе) выступал за «Краснодар» с лета 2014-го года и сыграл за
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