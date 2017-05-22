Из ФК «Краснодар» ушли Быстров и Торбинский

По информации пресс-службы «быков», причина расставания с бронзовыми призерами Евро-2008 в составе дружины Гуса Хиддинка — истечение контрактов с командой, поэтому оба игрока покидают «горожан» в статусе свободных агентов.

Сообщается, что 33-летний Владимир Быстров (в нынешнем сезоне он довольно редко появлялся в основе) выступал за «Краснодар» с лета 2014-го года и сыграл за черно-зеленых 53 официальных матча, забив пять мячей. Его ровесник Дмитрий Торбинский, который до последнего времени призывался в сборную России, за два года пребывания в стане «быков» выходил на поле в 45 официальных матчах.