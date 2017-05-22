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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29823668/
22 мая 2017, 12:15 | Футбол: Премьер-лига | "Российская газета"

Из ФК «Краснодар» ушли Быстров и Торбинский

В понедельник стало известно, что вслед за защитником Виталием Калешиным и бразильским форвардом Франсишку Вандерсоном футбольный клуб «Краснодар» сегодня покинули еще два известных игрока: экс-полузащитники сборной России Владимир Быстров и Дмитрий Торбинский.

По информации пресс-службы «быков», причина расставания с бронзовыми призерами Евро-2008 в составе дружины Гуса Хиддинка — истечение контрактов с командой, поэтому оба игрока покидают «горожан» в статусе свободных агентов.

Сообщается, что 33-летний Владимир Быстров (в нынешнем сезоне он довольно редко появлялся в основе) выступал за «Краснодар» с лета 2014-го года и сыграл за черно-зеленых 53 официальных матча, забив пять мячей. Его ровесник Дмитрий Торбинский, который до последнего времени призывался в сборную России, за два года пребывания в стане «быков» выходил на поле в 45 официальных матчах.
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Новости Премьер-лиги

Вандерсон и Калешин покинули ФК «Краснодар»

Уже на следующий день после заключительного тура первенства страны в премьер-лиге ФК «Краснодар» объявил об уходе сразу двух футболистов основного состава — защитника Виталия Калешина и бразильского форварда Франсишку Вандерсона, у которых закончились контракты с клубом.
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