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22 мая 2017, 11:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Григорьянц: КДК РФС рассмотрит кричалки фанатов «Зенита» в адрес Валерия Карпина

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес экс-главного тренера «Спартака» Валерия Карпина во время встречи 30-го тура чемпионата России между санкт-петербургским клубом и московским «Локомотивом», сообщил агентству «Р-Спорт» глава КДК Артур Григорьянц.

<em>МОСКВА 22 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> <nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет (<span class=error>КДК</span>) <span class=error>РФС</span> рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков Зенита в адрес <nobr>экс-главного</nobr> тренера Спартака Валерия <span class=error>Карпина</span> во время встречи 30-го тура чемпионата России между <nobr>санкт-петербургским</nobr> клубом и московским Локомотивом сообщил агентству Р-Спорт глава <span class=error>КДК</span> Артур Григорьянц. Увеличить
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Встреча прошла в воскресенье на столичном стадионе «Локомотив» и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0, в итоге команда из Санкт-Петербурга заняла третье место в чемпионате России. Заседание КДК состоится 24 мая.

«Болельщики “Локомотива” скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и бросали пиротехнику во время матча с “Зенитом”. Болельщики “Зенита” скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику, а также демонстрировали оскорбительный баннер», — сказал Григорьянц по телефону. Фанаты «Зенита» также выкрикивали оскорбления в адрес Карпина, находившегося вблизи трибуны фанатов «сине-бело-голубых». «Совершенно верно, — подтвердил глава КДК. — Это относится к скандированиям ненормативной лексики в том числе».

Также собеседник агентства отметил, что на заседании будет уделено внимание и другим встречам тура.

«Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику во время матча с “Анжи”, болельщики “Амкара” скандировали ненормативную лексику на матче с “Рубином”, в матче “Оренбург” — “Ростов” было отмечено неподобающее поведение команды “Оренбург” — 7 желтых карточек в одном матче, и команды “Ростов” — 6 желтых карточек. Также мы рассмотрим удаления (игроков “Оренбурга” Михала) Дюриша и (“Ростова” Кристиана) Нобоа. Эти футболисты приглашены на заседание, как и арбитр встречи», — рассказал Григорьянц.

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