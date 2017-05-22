Григорьянц: КДК РФС рассмотрит кричалки фанатов «Зенита» в адрес Валерия Карпина

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Встреча прошла в воскресенье на столичном стадионе «Локомотив» и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0, в итоге команда из Санкт-Петербурга заняла третье место в чемпионате России. Заседание КДК состоится 24 мая.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 0:2 Локомотив М Зенит

«Болельщики “Локомотива” скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и бросали пиротехнику во время матча с “Зенитом”. Болельщики “Зенита” скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику, а также демонстрировали оскорбительный баннер», — сказал Григорьянц по телефону. Фанаты «Зенита» также выкрикивали оскорбления в адрес Карпина, находившегося вблизи трибуны фанатов «сине-бело-голубых». «Совершенно верно, — подтвердил глава КДК. — Это относится к скандированиям ненормативной лексики в том числе».

Также собеседник агентства отметил, что на заседании будет уделено внимание и другим встречам тура.

«Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику во время матча с “Анжи”, болельщики “Амкара” скандировали ненормативную лексику на матче с “Рубином”, в матче “Оренбург” — “Ростов” было отмечено неподобающее поведение команды “Оренбург” — 7 желтых карточек в одном матче, и команды “Ростов” — 6 желтых карточек. Также мы рассмотрим удаления (игроков “Оренбурга” Михала) Дюриша и (“Ростова” Кристиана) Нобоа. Эти футболисты приглашены на заседание, как и арбитр встречи», — рассказал Григорьянц.