Григорьянц: КДК РФС рассмотрит кричалки фанатов «Зенита» в адрес Валерия Карпина
МОСКВА, 22 мая —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес экс-главного тренера «Спартака» Валерия Карпина во время встречи 30-го тура чемпионата России между санкт-петербургским клубом и московским «Локомотивом», сообщил агентству «Р-Спорт» глава КДК Артур Григорьянц.
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Встреча прошла в воскресенье на столичном стадионе «Локомотив» и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0, в итоге команда из
«Болельщики “Локомотива” скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и бросали пиротехнику во время матча с “Зенитом”. Болельщики “Зенита” скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику, а также демонстрировали оскорбительный баннер», — сказал Григорьянц по телефону. Фанаты «Зенита» также выкрикивали оскорбления в адрес Карпина, находившегося вблизи трибуны фанатов «сине-бело-голубых». «Совершенно верно, — подтвердил глава КДК. — Это относится к скандированиям ненормативной лексики в том числе».
Также собеседник агентства отметил, что на заседании будет уделено внимание и другим встречам тура.
«Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику во время матча с “Анжи”, болельщики “Амкара” скандировали ненормативную лексику на матче с “Рубином”, в матче “Оренбург” — “Ростов” было отмечено неподобающее поведение команды “Оренбург” — 7 желтых карточек в одном матче, и команды “Ростов” — 6 желтых карточек. Также мы рассмотрим удаления (игроков “Оренбурга” Михала) Дюриша и (“Ростова” Кристиана) Нобоа. Эти футболисты приглашены на заседание, как и арбитр встречи», — рассказал Григорьянц.
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