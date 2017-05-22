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22 мая 2017, 11:45 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты московского ЦСКА выйдут из отпуска 14 июня

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА, завоевавшие серебро чемпионата России-2016/17, ушли в отпуск после матча 30-го тура с махачкалинским «Анжи»; команда соберется в неполном составе 14 июня, сообщается на официальном сайте армейцев.

Отмечается, что игроки ЦСКА, которые вызваны в свои сборные на товарищеские матчи и на Кубок конфедераций, получат по возвращении из национальных команд несколько дней отдыха, а затем приступят к работе на сборах. Подробный график летних сборов армейской команды будет опубликован позднее.

В воскресенье в Москве ЦСКА со счетом 4:0 разгромил «Анжи» и занял итоговое второе место в чемпионате России, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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