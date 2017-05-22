Футболисты московского ЦСКА выйдут из отпуска 14 июня

Отмечается, что игроки ЦСКА, которые вызваны в свои сборные на товарищеские матчи и на Кубок конфедераций, получат по возвращении из национальных команд несколько дней отдыха, а затем приступят к работе на сборах. Подробный график летних сборов армейской команды будет опубликован позднее.

В воскресенье в Москве ЦСКА со счетом 4:0 разгромил «Анжи» и занял итоговое второе место в чемпионате России, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов.