Футболисты московского ЦСКА выйдут из отпуска 14 июня
МОСКВА, 22 мая —
Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА, завоевавшие серебро чемпионата России-2016/17, ушли в отпуск после матча 30-го тура с махачкалинским «Анжи»; команда соберется в неполном составе 14 июня, сообщается на официальном сайте армейцев.
Отмечается, что игроки ЦСКА, которые вызваны в свои сборные на товарищеские матчи и на Кубок конфедераций, получат по возвращении из национальных команд несколько дней отдыха, а затем приступят к работе на сборах. Подробный график летних сборов армейской команды будет опубликован позднее.
В воскресенье в Москве ЦСКА со счетом 4:0 разгромил «Анжи» и занял итоговое второе место в чемпионате России, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
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