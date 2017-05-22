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22 мая 2017, 11:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Минздрав: Шесть человек обратились за медпомощью в Туле в связи с матчем «Спартака»

ВОРОНЕЖ, 22 мая — РИА Новости. Шесть человек обратились за медицинской помощью в результате инцидентов, связанных с футбольным матчем тульского «Арсенала» и московского «Спартака», сообщил в понедельник РИА Новости представитель минздрава Тульской области.

Встреча в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу между «Арсеналом» и московским «Спартаком» проходила накануне в Туле. В середине первого тайма с оградительной решетки на стадионе упал фанат столичного клуба. Во время матча фанаты «Спартака» вырвали несколько десятков кресел, сложили их в одну кучу и пытались поджечь, но оперативно сработали пожарные. Кроме того, в день игры в городе происходили инциденты, связанные с матчем.

«Шесть человек в течение дня — до матча, после матча — обратились за медицинской помощью. Этим шести обратившимся была оказана амбулаторная помощь, и они отпущены домой», — сказал собеседник агентства.

Были ли пострадавшие болельщиками «Спартака» или «Арсенала», собеседник агентства не уточнил. Игра закончилась победой тульской команды со счетом 3:0.

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