«Арсенал» не будет обращаться в «Спартак», чтобы возместить ущерб от болельщиков

«Спартак» разгромно уступил тульскому «Арсеналу», подарив тому шанс на сохранение прописки в Премьер-лиге, в то время как ЦСКА расправился с «Анжи» на своем поле и обесценил трудовую победу «Зенита» над «Локомотивом», закрепив за собой второе место турнирной таблицы. «Ростов» потерпел трагическое поражение в Оренбурге и вылетел из зоны Лиги Европы, куда немедленно заскочил «Краснодар», уверенно разобравшийся с «Томью».