«Арсенал» не будет обращаться в «Спартак», чтобы возместить ущерб от болельщиков
Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, будет ли клуб обращаться в «Спартак» с требованиями возместить ущерб, причинённый выбежавшими болельщиками после матча 30-го тура РФПЛ со «Спартаком» (3:0).
«Обращаться в “Спартак” с просьбой возместить ущерб от выбежавших болельщиков не собираемся. “Арсенал” восстановит стадион только своими силами. Это будет непростая задача, но сотрудники клуба с ней справятся», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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