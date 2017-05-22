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22 мая 2017, 11:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» не будет обращаться в «Спартак», чтобы возместить ущерб от болельщиков

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, будет ли клуб обращаться в «Спартак» с требованиями возместить ущерб, причинённый выбежавшими болельщиками после матча 30-го тура РФПЛ со «Спартаком» (3:0).

«Обращаться в “Спартак” с просьбой возместить ущерб от выбежавших болельщиков не собираемся. “Арсенал” восстановит стадион только своими силами. Это будет непростая задача, но сотрудники клуба с ней справятся», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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