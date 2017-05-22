«Поражение не влияет на достижения «Спартака»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В заключительном туре Российской футбольной премьер-лиги из верхней части турнирной таблицы расслабиться мог только «Спартак», потому что он уже чемпион, а из нижней — только «Томь», потому что этот клуб уже в ФНЛ. Все остальные не имели права на ошибку:

ЦСКА нельзя было терять очки в матче с «Анжи», потому что «Зенит» все еще надеялся занять второе, лигочемпионское место армейцев, питерцы в свою очередь должны были обыгрывать на выезде «Локомотив».

«Ростову» во что бы то ни стало надо было побеждать «Оренбург», поскольку «Краснодар», отстававший всего на один балл, не дремал и тоже готов был воспользоваться осечкой желто-синих, чтобы занять их место в Лиге Европы.

Внизу таблицы кипели не менее бурные страсти. «Оренбург», «Крылья Советов», «Анжи», тульский «Арсенал» — все эти команды были кандидатами на вылет или на попадание в зону стыков, причем для кого-то «стыки» были пределом мечтаний. Терять очки не хотел никто, что и подарило последнему туру чемпионата две громких сенсации: разгром «Спартака» в исполнении «Арсенала» (0:3) и поражение «Ростова» от «Оренбурга» (0:2), выбившее желто-синих из еврокубков и подарившее европейскую осень «Краснодару».

«Спартаковцы совершили нечто великолепное».

Разгромив «Спартак» (3:0), тульский «Арсенал» поднялся с 15-й строчки таблицы на 14-ю, избежав мгновенного понижения в классе и завоевав право участвовать в стыковых матчах.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера на послематчевую пресс-конференцию не явился, что пресс-атташе «Спартака» Роман Трахтенберг объяснил невероятным столпотворением фанатов, заполонивших поле, хотя официального разрешения на это не было. С финальным свистком болельщики гостевой команды выбежали на газон с файерами, разорвали на память сетку ворот и разобрали сами ворота. Вполне возможно, что итальянский специалист действительно испугался такого проявления народной любви и решил не показываться из подтрибунного помещения.

Чуть позже Каррера все-таки дал небольшой комментарий телеканалу «Наш Футбол»:

«Когда играешь против более мотивированной команды, проигрываешь. Какие могут быть эмоции?

Это поражение никак не влияет на достижения ребят в этом чемпионате.

В этом сезоне они совершили нечто великолепное.

Наставник «Арсенала» Сергей Кирьяков оказался более многословен и с удовольствием поведал о психологической подготовке команды к этому матчу.

«Было много работы по настрою команды. Но это больше сами игроки работали, общались, собирались с мыслями. Все понимали, какая на них сегодня ответственность, и за сегодняшнюю игру команде комплимент. Вышли и сыграли отлично.

На теории мы проговорили, что «Спартак» просто так не победить, нужно будет сыграть больше, чем на 100% своих возможностей.

«Арсенал» вышел и сделал это. Потому удалось победить.

Также специалист признался, что иногда команде мешало набрать очки спорное судейство.

«У нас очень сплоченная команда, отличный коллектив и весь клуб во главе с президентом и гендиректором. Все помогали по ходу сезона. Было тяжело, трудностей хватало.

Были моменты, когда не везло, бывало, что судейские ошибки не давали подняться выше. Но я знаю одно: если ты трудишься, отдаешь душу и болеешь за свое дело, когда-нибудь повезет обязательно. Сегодня фортуна нас вознаградила.

Теперь «Арсеналу» предстоит сыграть в стыковых матчах с «Енисеем», который занял третье место в ФНЛ.

Подводя итоги сезона для «Спартака», стоит отметить полузащитника команды Квинси Промеса, ставшего лучшим игроком чемпионата по системе «гол+пас». На счету голландца 12 голов и отдал девять результативных передач за 26 сыгранных матчей. На втором месте — форвард «Краснодара» Федор Смолов (17+1), на третьем — нападающий «Зенита» Артем Дзюба (13+4).

«Витиньо станет лучшим игроком чемпионата».

Второе место по итогам национального первенства досталось московскому ЦСКА, который не дрогнул в домашнем матче с «Анжи» и уверенно довел дело до разгрома (4:0), лишив «Зенит» последней надежды на Лигу чемпионов.

После встречи главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко заявил, что его команда полностью заслужила серебряные медали чемпионата.

«Думаю, что опять порадовали болельщиков. Делаем на поле много правильных вещей. Нашли баланс между обороной и атакой. Знаем, когда придержать мяч, когда пойти в атаку.

После игры со «Спартаком» надо было одержать четыре победы, и мы это сделали. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся после завершения чемпионата.

Также белорусский специалист отдельно отметил бразильского нападающего Витиньо, оформившего в отчетной встрече дубль.

«Если Витиньо продолжит так играть, в следующем сезоне он будет лучшим игроком чемпионата. Он изменил отношение к футболу и воспринимает то, что ему говорят. Это командный игрок. А высокий уровень его мастерства не вызывает никаких сомнений.

То, как мы обороняемся и атакуем в последних матчах, доставляет мне удовольствие. Жаль, что сезон заканчивается. Хотелось бы, чтобы он продолжался.

Говоря о негативных моментах, Гончаренко посетовал на большое количество травмированных в команде: недавно очередное повреждение получил полузащитник Алан Дзагоев, в матче с «Анжи» поле досрочно покинул защитник Василий Березуцкий, а еще один игрок обороны Сергей Игнашевич из-за проблем со здоровьем скоро отправится на медицинское обследование в Германию. Что касается Марио Фернандеса, то правый латераль и вовсе сразу после игры с «Анжи» отправился в Бразилию на операцию по поводу перелома носа, чтобы повреждение не стало хроническим.

Рулевой проигравшей команды Александр Григорян откровенно поведал о своем критическом состоянии, вызванном смертью матери, а также пообещал в будущем не допустить борьбы за выживание в Премьер-лиге.

«Мне кажется, мы сегодня. Я не успел похоронить мать, а провел уже три тура.

Честно говоря, мне сейчас не до спецэффектов. Дайте мне очухаться, спецэффекты будут попозже.

Я поблагодарил команду за тот этап, в котором мы работали. Были игры, которыми можно гордиться. Мы делали все возможное, чтобы добиваться побед. Да, допускали и ошибки, но сегодня первая игра, за которую стыдно.

Если мне доверят продолжить здесь работу, я не допущу, чтобы мы боролись за выживание.

Эта ситуация абсолютно неинтересна.

Спрашиваете, есть ли уверенность, что продолжу здесь работу? Главное быть уверенным в своем профессионализме и в себе. А быть уверенным в том, что с тобой подпишут контракт, невозможно.

Несмотря на это поражение, махачкалинцы сумели удержаться вне зоны вылета, на 12-м месте, поскольку самарские «Крылья Советов» — единственные из низа турнирной таблицы, кто мог обогнать «Анжи» в случае своей победы, — проиграли «Тереку» и оказались в зоне прямого вылета в ФНЛ.

«Кокорин забил нам из офсайда».

Питерский «Зенит» одержал похвальную победу в гостях над «Локомотивом» (2:0), причем голом наконец-то отличился Александр Кокорин, которого небезосновательно критикуют за плохую результативность и оставляют без вызова на домашний Кубок конфедераций. Однако эта виктория оказалась бессмысленной в свете четырех безответных мячей, забитых ЦСКА в ворота «Анжи», и «Зенит» все-таки финишировал третьим в чемпионате и в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.

После встречи в эфире «Матч ТВ» главный тренер «Зенита» Мирча Луческу традиционно припомнил плохое качество газона, которое помешало питерцам взять «заслуженные очки» на некоторых стадионах.

«Я доволен тем, как мы контролировали ход игры, и наша победа практически не обсуждается. Это подтверждает еще раз, что у нас очень техничная, играющая команда, и.

сегодня мы играли на хорошем поле, показывая совсем другой футбол, чем на тех полях, которые не соответствовали нашему качеству.

Также румынский специалист заявил, что его пытались рассорить с командой, но пообещал в будущем наладить командную игру за счет трансферов.

«С самого начала, мне кажется, было преднамеренное давление на меня, пытались создать конфликтную ситуацию между мной и игроками — то, чего и близко не было в клубах, в которых я работал раньше. Команда должна играть еще лучше с некоторыми перестановками. Сделаем трансферы, и команда будет показывать зрелищный футбол.

Хотелось бы поздравить ЦСКА и «Спартак» с выходом в Лигу чемпионов, также поздравляю «Локомотив» с победой в Кубке.

Хочу пожелать им, чтобы они очень хорошо выступили в еврокубках и принесли России очки.

Наставник «Локомотива» Юрий Семин после матча раскритиковал свою команду за отношение к игре и пожаловался на плохое судейство.

«Эмоций было не очень много, как будто мы были в отпуске. В такой ситуации могут быть только поражения. Я недоволен командой,

недоволен тем, что первый гол нам забили из офсайда — и это тоже повлияло.

Повлияли желтые карточки, которые судья начал раздавать. Все это повлияло в комплексе.

Полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук также отметил, что команда не выложилась на все сто процентов.

«Мы не сыграли с “Зенитом” в свою силу. Сразу после матча сложно сказать, с чем это связано. Сезон закончился не так, как нам хотелось. Но “Локомотив” попал в еврокубки. В следующем сезоне должны показать все, на что способны».

Также 21-летний талант заверил, что не собирается покидать стан красно-зеленых.

«Я хочу остаться в «Локомотиве». Меня все устраивает, нравится отношение ребят в команде и болельщиков. Голы и передачи — это важно, но важна и сама игра. В каком-то плане у меня получилось прибавить. Надеюсь продолжать в том же духе.

Я попал в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций, поэтому отпуск не планировал.

Нужно дождаться окончательной заявки. Чувствую доверие тренеров национальной команды. Надеюсь сыграть на Кубке конфедераций.

«Сыграли с “Ростовом” в его же футбол».

Пока ЦСКА и «Зенит» выясняли, кто же все-таки сыграет в Лиге чемпионов, в мрачных декорациях Оренбурга, под сильным ливнем и порывистым ветром, который, казалось, снесет стадион, происходила настоящая драма — «Ростов» терял свое место в еврокубках.

Три вынужденные замены, два пропущенных мяча и ни одного реализованного момента — вот краткое описание игры ростовчан в этом матче.

После встречи тренер желто-синих Иван Данильянц не стал ругать соперника за грубую игру, спровоцировавшую травмы игроков, а в спокойном выдержанном стиле поздравил «Оренбург» с сохранением места в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге.

«Поздравляю «Оренбург» с победой и возможностью дальше бороться за место в РФПЛ. Это был не наш день. Мы потеряли трех игроков, сделали три вынужденные замены.

Всю игру доминировали, создали моменты, но не забивали, а в ответ пропустили два мяча. В итоге проиграли матч и не смогли отстоять четвертое место, которое позволило бы играть в Лиге Европы.

Три вынужденные замены сегодня — следствие большой нагрузки за сезон. К последнему матчу не хватило сил, — признался тренер. — Нам было очень сложно, но мы определились, что выступление в Лиге Европы — приоритет.

Была возможность включиться в борьбу за место в еврокубках, поставить точку в сезоне, но не получилось. Не хватило физических сил.

Наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов объяснил триумф своей команды просто — они побили соперника его же оружием: оборонительной игрой и стремительным выходом в контратаки.

«В каких-то моментах нам повезло, но везет сильнейшим. Сегодня мы были сильнее «Ростова».

Упростили игру, сыграли в ростовский футбол, забили два гола и выиграли.

По итогам этого матча «Ростов» оказался на шестом месте РФПЛ, пропустив на четвертое, «лигоевропейское» место «Краснодар», а на пятое — «Терек».

«Сезон как начался кувырком, так и закончился».

Во время оренбургской драмы «Краснодар», почуявший близость Лиги Европы, просто разнес уже точно вылетающую в ФНЛ «Томь» на ее же поле.

Нападающий «быков» Федор Смолов отметился хет-триком и завоевал звание лучшего бомбардира чемпионата с 18 голами второй год подряд: в прошлом сезоне он отметился 20 забитыми мячами.

На втором месте оказался нападающий «Зенита» Артем Дзюба (13 голов), а на третьем — полузащитник «Спартака» Квинси Промес (12).

После матча впечатлениями поделился только главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, несмотря на радость от попадания в Лигу Европы, предпочел сосредоточиться на слабой концовке сезона:

«Мы серьезно готовились к этой игре. «Томь» вроде бы не имела мотивации, но на этом поле никому легко не было, — некоторые даже теряли очки. В начале много моментов с игры не забили, что даже начало немножко волновать.

Мы будем еще думать, в чем причина слабой концовки сезона, сейчас точного ответа нет.

С большим трудом прошли последние три выезда. То есть когда наступает ответственность, возникают проблемы. Может быть, дело в психологии: когда надо выигрывать, ее недостает. Будем думать, сейчас объяснить это трудно, но такая проблема есть.

Останусь ли я дальше в команде? Как все пока складывается, да, — приводит слова специалиста официальный сайт «Томи».

Валерий Петраков, возглавляющий зелено-белых, устало объяснил очередное поражение слабостью состава.

«Вы видели состав, видели игру. Что-то требовать от ребят большего — на данный момент это, наверное, нереально. Наверное, сегодня можно сказать, вывод из всего года: как он начался кувырком, так и закончился.

Игроки, которые сегодня не участвовали в матче, не нашли мотивации, поэтому пришлось играть молодыми ребятами. Наверное, могло быть еще хуже, но они старались, и я не могу их ни в чем упрекнуть. А если честно сказать, то сезон получился достаточно скомканный, удовлетворения нет никакого.

Также специалист признался, что даже в ФНЛ с нынешним подбором игроков «Томь» ждет провал.

«В таком составе играть в ФНЛ, конечно, будет мучительно.