Быстров, Торбинский и Вандерсон покинули «Краснодар»

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У всех трех футболистов закончились контракты с «Краснодаром». Также соглашение с клубом закончилось у российского защитника Виталия Калешина. 36-летний игрок, который перешел в «Краснодар» в 2013 году, завершает спортивную карьеру. Он провел 119 матчей за «Краснодар», забил три мяча и сделал 11 результативных передач.

Вандерсон, который стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2012/13, перешел в «Краснодар» в 2012 году. За клуб 31-летний бразилец провел 155 матчей, забил 50 голов и отдал 18 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды.

Полузащитник Быстров стал футболистом краснодарского клуба летом 2014 года. В активе 33-летнего игрока 53 сыгранных матча, в которых он отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Полузащитник Торбинский перешел в «Краснодар» в 2015 году. За клуб 33-летний игрок провел 45 встреч, отдав в них три голевые передачи.