Вандерсон и Калешин покинули ФК «Краснодар»

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «быков».

Как известно, накануне кубанцы, победив в гостях «Томь» со счетом 5:1, сумели занять четвертое место в турнире и в четвертый раз подряд завоевать право выступать в Лиге Европы 2017/2018 годов. Судя по всему, состав краснодарцев в ближайший месяц может претерпеть серьезные изменения: в руководстве «быков» не скрывают, что не слишком довольны прошедшим сезоном и команде для того, чтобы добиться более серьезных достижений (борьба за «золото» в национальном первенстве и путевку в Лигу чемпионов) явно требуется «перезагрузка».

И вот первыми, кого это коснулось, стали ведущие в последние годы игроки «быков».

В информации, помещенной в понедельник на официальном сайте коллектива, говорится, что поблагодарить футболистов «за годы, проведенные в клубе», на загородную базу команды приехал президент клуба Сергей Галицкий.

По информации пресс-службы «черно-зеленых», 31-летний Вандерсон перешел в «Краснодар» из шведского ГАИС в сентябре 2012 года, почти за пять лет выходил на поле в 155 официальных матчах и забил в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Между прочим, бразилец является лучшим снайпером в истории клуба.

А 36-летний воспитанник кубанского футбола Виталий Калешин, как выяснилось, завершает спортивную карьеру. С лета 2013 года в составе «Краснодара» провел 119 официальных матчей, в которых забил три мяча и сделал 11 результативных передач.