Вандерсон и Калешин покинули ФК «Краснодар»
Уже на следующий день после заключительного тура первенства страны в
премьер-лиге ФК «Краснодар» объявил об уходе сразу двух футболистов основного состава — защитника Виталия Калешина и бразильского форварда Франсишку Вандерсона, у которых закончились контракты с клубом.
Об этом сегодня сообщили в
Как известно, накануне кубанцы, победив в гостях «Томь» со счетом 5:1, сумели занять четвертое место в турнире и в четвертый раз подряд завоевать право выступать в Лиге Европы 2017/2018 годов. Судя по всему, состав краснодарцев в ближайший месяц может претерпеть серьезные изменения: в руководстве «быков» не скрывают, что не слишком довольны прошедшим сезоном и команде для того, чтобы добиться более серьезных достижений (борьба за «золото» в национальном первенстве и путевку в Лигу чемпионов) явно требуется «перезагрузка».
И вот первыми, кого это коснулось, стали ведущие в последние годы игроки «быков».
В информации, помещенной в понедельник на официальном сайте коллектива, говорится, что поблагодарить футболистов «за годы, проведенные в клубе», на загородную базу команды приехал президент клуба Сергей Галицкий.
По информации
А 36-летний воспитанник кубанского футбола Виталий Калешин, как выяснилось, завершает спортивную карьеру. С лета 2013 года в составе «Краснодара» провел 119 официальных матчей, в которых забил три мяча и сделал 11 результативных передач.
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