Болельщики сломали систему подогрева, и на поле «Арсенала» вылилось 6 т тосола

«Канониры» добились победы (3:0).

«Как сообщил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-жёлтую сетку, а там пока повисит просто белая.