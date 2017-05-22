Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29822918/
22 мая 2017, 12:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики сломали систему подогрева, и на поле «Арсенала» вылилось 6 т тосола

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, какой ущерб нанесли стадиону болельщики, которые выбежали на поле после матча со «Спартаком» в 30-м туре РФПЛ.

«Канониры» добились победы (3:0).

«Как сообщил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-жёлтую сетку, а там пока повисит просто белая.

Самая главная проблема — поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров. Времени прижиться траве почти нет, но «Арсенал» справится с этой ситуацией. Людям придётся работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию, — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Григорьянц: КДК РФС рассмотрит кричалки фанатов «Зенита» в адрес Валерия Карпина

Григорьянц: КДК РФС рассмотрит кричалки фанатов «Зенита» в адрес Валерия Карпина

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес экс-главного тренера «Спартака» Валерия Карпина во время встречи 30-го тура чемпионата России между санкт-петербургским клубом и московским «Локомотивом», сообщил агентству «Р-Спорт» глава КДК Артур Григорьянц.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото