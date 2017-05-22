Болельщики сломали систему подогрева, и на поле «Арсенала» вылилось 6 т тосола
Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, какой ущерб нанесли стадиону болельщики, которые выбежали на поле после матча со «Спартаком» в 30-м туре РФПЛ.
«Канониры» добились победы (3:0).
«Как сообщил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим
Самая главная проблема — поломка системы подогрева поля.
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