«Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном

Об этом сообщает пресс-служба «горожан». 22 мая ФК «Краснодар» попрощался с защитником Виталием Калешиным и нападающим Вандерсоном. Контракты обоих истекают и продлены не будут.

Попрощаться с игроками прибыл и владелец клуба Сергей Галицкий, который от имени всего коллектива и от себя лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе чёрно-зелёных, отметил их вклад в достижения команды и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

31-летний Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России и является лучшим снайпером в истории клуба, вторым футболистом за всё время существования клуба по системе «гол + пас» (68 очков) и по количеству сыгранных официальных поединков.