«Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном
Два футболиста покидают «Краснодар».
Об этом сообщает
Попрощаться с игроками прибыл и владелец клуба Сергей Галицкий, который от имени всего коллектива и от себя лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе
31-летний Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России и является лучшим снайпером в истории клуба, вторым футболистом за всё время существования клуба по системе «гол + пас» (68 очков) и по количеству сыгранных официальных поединков.
36-летний воспитанник кубанского футбола Виталий Калешин завершает спортивную карьеру. Он пришёл в «Краснодар» летом 2013 года в статусе свободного агента, с тех пор провёл в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter