Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29822226/
22 мая 2017, 10:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Два футболиста покидают «Краснодар».

Об этом сообщает пресс-служба «горожан». 22 мая ФК «Краснодар» попрощался с защитником Виталием Калешиным и нападающим Вандерсоном. Контракты обоих истекают и продлены не будут.

Попрощаться с игроками прибыл и владелец клуба Сергей Галицкий, который от имени всего коллектива и от себя лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе чёрно-зелёных, отметил их вклад в достижения команды и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

31-летний Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России и является лучшим снайпером в истории клуба, вторым футболистом за всё время существования клуба по системе «гол + пас» (68 очков) и по количеству сыгранных официальных поединков.

36-летний воспитанник кубанского футбола Виталий Калешин завершает спортивную карьеру. Он пришёл в «Краснодар» летом 2013 года в статусе свободного агента, с тех пор провёл в чёрно-зелёной форме клуба 119 официальных матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 11 результативных передач.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото