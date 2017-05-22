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22 мая 2017, 10:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК может оштрафовать «Спартак» за порчу имущества в матче с «Арсеналом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку очередного заседания КДК по итогам матча 30-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Спартак» (3:0).

«По матчу “Арсенал” — “Спартак”, мы рассмотрим у двух клубов массовый выход на поле болельщиков. Также рассмотрим использование и бросание пиротехники болельщиками “Спартака” и “Арсенала”. Кроме того, рассмотрим порчу имущества болельщиками “Спартака”, сжигание атрибутики “Арсенала”. Ещё несколько болельщиков “Спартака” сидели на ограждение стадиона», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Спартак М
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