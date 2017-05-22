КДК может оштрафовать «Спартак» за порчу имущества в матче с «Арсеналом»

«По матчу “Арсенал” — “Спартак”, мы рассмотрим у двух клубов массовый выход на поле болельщиков. Также рассмотрим использование и бросание пиротехники болельщиками “Спартака” и “Арсенала”. Кроме того, рассмотрим порчу имущества болельщиками “Спартака”, сжигание атрибутики “Арсенала”. Ещё несколько болельщиков “Спартака” сидели на ограждение стадиона», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.