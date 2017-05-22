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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29822001/
22 мая 2017, 10:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК рассмотрит баннер болельщиков «Зенита», оскорбляющий «Локомотив»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку очередного заседания КДК по итогам 30-го тура Премьер-Лиги.

Глава <span class=error>КДК</span> Артур Григорьянц рассказал какие вопросы будут включены в повестку очередного заседания <span class=error>КДК</span> по итогам 30-го тура <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«По матчу ЦСКА — «Анжи» мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками ЦСКА, а также использование пиротехники.

По матчу «Амкар» — «Рубин» мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Амкара».

«Локомотив» — «Зенит»: мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Локомотива». Также они использовали и бросали пиротехнику. Ещё рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Зенита», которые также использовали пиротехнику. Кроме того, мы рассмотрим оскорбительный баннер, который вывесили болельщики «Зенита».

По матчу «Оренбург» — «Ростов» мы рассмотрим неподобающие поведение «Оренбурга», чьи игроки получили семь жёлтых карточек в одном матче. Также рассмотрим неподобающие поведение «Ростова», чьи футболисты получили шесть жёлтых карточек. Также рассмотрим удаление Дюриша и Нобоа. Мы пригласили двух игроков на предстоящее заседание. Также пригласили судью матча Безбородова, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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