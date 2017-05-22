КДК рассмотрит баннер болельщиков «Зенита», оскорбляющий «Локомотив»

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«По матчу ЦСКА — «Анжи» мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками ЦСКА, а также использование пиротехники.

По матчу «Амкар» — «Рубин» мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Амкара».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 0:2 Локомотив М Зенит

«Локомотив» — «Зенит»: мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Локомотива». Также они использовали и бросали пиротехнику. Ещё рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Зенита», которые также использовали пиротехнику. Кроме того, мы рассмотрим оскорбительный баннер, который вывесили болельщики «Зенита».

По матчу «Оренбург» — «Ростов» мы рассмотрим неподобающие поведение «Оренбурга», чьи игроки получили семь жёлтых карточек в одном матче. Также рассмотрим неподобающие поведение «Ростова», чьи футболисты получили шесть жёлтых карточек. Также рассмотрим удаление Дюриша и Нобоа. Мы пригласили двух игроков на предстоящее заседание. Также пригласили судью матча Безбородова, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.