Болельщики: Интересно, а при чем здесь тульские ворота?

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ИТОГИ СЕЗОНА. КТО СЫГРАЕТ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ, ЛИГЕ ЕВРОПЫ И В «СТЫКАХ».

Определились все пять клубов, которые выступят от России в еврокубковом сезоне-2017/18. Это «Спартак», ЦСКА (оба — в Лиге чемпионов), «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» (в Лиге Европы). Также стали известны команды, вылетевшие в ФНЛ («Томь», «Крылья Советов»), и клубы, попавшие в «стыки» («Арсенал», «Оренбург»).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Итоги сезона. Кто сыграет в Лиге чемпионов, Лиге Европы и в стыках <a href="https://t.co/Q1MVINYr0U">https://t.co/Q1MVINYr0U</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/866296214979043328">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Состав первой корзины Лиги чемпионов: с кем не сыграет "Спартак" <a href="https://t.co/nAN22ssLIA">https://t.co/nAN22ssLIA</a></p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/866386471040819200">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Птицuk. Давно уже отмечаю интересную зависимость — те аутсайдеры, кто из штанов выпрыгивая, отнимают очки у Спартака — в итоге вылетают из вышки! В этом году — Крылья, в прошлом — Кубань и Мордовия, в позапрошлом — Арсенал….

TRISP. Почему нет заголовка: «Оренбург оставил Бердыева без лиги Европы»? Или это уже проблемы Данильянца, а Бердыев отвечает только за победы?

RobertH. Оно надо было Тереку сливать Крылья? В то время, когда чемпионы просто подарили три очка Кирьякову, Ростов всем видом показал, что в этом году не хочет играть в Европе, Амкар, Уфа и Урал ваще катали для протокола, а Локомотив делал вид, что играет в футбол… Сейчас все будут болеть за Оренбург и Арсенал. Чтобы не попадать на перелеты в Сибирь и на край света.

Нижний. Ростов теперь может сосредоточится на чемпионстве страны в следующем сезоне.

ТУЛА В ОГНЕ. ВАКХАНАЛИИ ФАНАТОВ «СПАРТАКА» НЕТ ПРЕДЕЛА (ВИДЕО).

Репортаж корреспондентов «СЭ» из Тулы, где красно-белые крупно проиграли, но их фанаты снова были без ума от счастья и устроили празднование на поле.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тула в огне. Вакханалии фанатов "Спартака" нет предела (видео)<a href="https://t.co/GizSBIH9fh">https://t.co/GizSBIH9fh</a> <a href="https://t.co/9xsLVk4lGS">pic.twitter.com/9xsLVk4lGS</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/866473689767923713">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Бен Ричардс. Может эта традиция новая создается на наших глазах? В следующем сезоне после каждого матча будут выбегать на поле, снимать с игроков форму (причем не только спартаковцев, но с их соперников, ведь надо чтобы всем хватило футболок, трусов, носков, шнурков и прочее), разбирать ворота, резать сетку. Кстати, можно пойти еще дальше: подкарауливать игроков при выходе со стадиона и снимать с них одежду, отбирать деньги, кредитные карточки, телефоны, ключи от автомобилей (вместе с автомобилями).

SP2. И вообще — а чего только стадион? В магазин пошел, встретил болельщика Спартака — отпраздновал — разнес магазин. А, если чемпионство праздновать в ресторане — разности ресторан. В электричке или в поезде обратно в Москву поехал — разнесли вагоны. И все безнаказанно! Это точно болельщики футбольной команды???

Haiaxi. Интересно, а при чем здесь тульские ворота? Спартак стал чемпионом, сидя на диване (когда Зенит позорно проиграл Тереку). Вот и рвали бы свою мебель на куски.

Новоуепинни. интересно, а если бы спартак играл не в Туле, а в Грозном?

Thomas_Boy. Арнольдыч! Ну купи ты нам три сотни пластиковых сидений, прибей их гвоздями к асфальту где-нибудь рядом с Тарасовкой и будем мы их ломать и жечь в выходные! Тебе же дешевле обойдется!

СЫТЫ ПО ГОРЛО? ЧТО ПОКАЗЫВАЛИ КОКОРИН И ДЗЮБА.

После гола зенитовца Александра Кокорина в ворота «Локомотива» автор забитого мяча вместе с Артемом Дзюбой с улыбками сделали одинаковый жест. Его можно истолковать как «сыты по горло». Позднее это подтвердил Кокорин, который опубликовал фотографию в Инстаграме с хештэгом #погорло. Судя по всему, это была спланированная акция футболистов. Но что она означала?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сыты по горло? Что показывали Кокорин и Дзюба<a href="https://t.co/je0SRJKXqs">https://t.co/je0SRJKXqs</a> <a href="https://t.co/GhnKngmRTh">pic.twitter.com/GhnKngmRTh</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/866496338267066368">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

pitersam. Кокорин — Дзюбе: «Сегодня гуляем!».

sars882. гильотину тащите.

bvb1987. сыты по горло Плаческу)).

thunderclap. В Питере — пить. ___В Туле и Ярославле — громить.

ГУРАМ АДЖОЕВ: «АРСЕНАЛ» ПООБЕЩАЛ «СПАРТАКУ» 6 ОЧКОВ?! ЛЕБЕДЕВ С САМОЛЕТА ФУТБОЛ СМОТРЕЛ ЧТО ЛИ?!

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал заявление члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который предположил, что «Спартак» специально проиграл в последнем туре чемпионата России (0:3). Лебедев, в частности, в интервью порталу «Чемпионат.com» сказал: «А вдруг президент “Арсенала” Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в премьер-лиге, “Спартак” возьмет шесть очков в следующем сезоне?».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гурам Аджоев: "Арсенал" пообещал "Спартаку" 6 очков?! Лебедев с самолета футбол смотрел что ли?!" <a href="https://t.co/1E6HHxFeQI">https://t.co/1E6HHxFeQI</a></p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/866361356274069504">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

igorx70. Для меня, а я думаю и для большинства самарских болельщиков Спартак как команда просто умер.

Jean4. Если Крылья обыграли Спартак 4−0, почему Арсенал не может обыграть 3−0? Все честно. -).

Versus67. Да развели технично Самару в год юбилея.

фан. Сначала пусть Арсенал Енисей пройдет. Кстати в случае чего — Енисей отдавать будет?).