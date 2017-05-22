Болельщики: Интересно, а при чем здесь тульские ворота?
События последнего тура чемпионата России и его общие итоги — самые обсуждаемые темы воскресенья.
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ИТОГИ СЕЗОНА. КТО СЫГРАЕТ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ, ЛИГЕ ЕВРОПЫ И В «СТЫКАХ».
Определились все пять клубов, которые выступят от России в еврокубковом сезоне-2017/18. Это «Спартак», ЦСКА (оба — в Лиге чемпионов), «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» (в Лиге Европы). Также стали известны команды, вылетевшие в ФНЛ («Томь», «Крылья Советов»), и клубы, попавшие в «стыки» («Арсенал», «Оренбург»).
Птицuk. Давно уже отмечаю интересную зависимость — те аутсайдеры, кто из штанов выпрыгивая, отнимают очки у Спартака — в итоге вылетают из вышки! В этом году — Крылья, в прошлом — Кубань и Мордовия, в позапрошлом — Арсенал….
TRISP. Почему нет заголовка: «Оренбург оставил Бердыева без лиги Европы»? Или это уже проблемы Данильянца, а Бердыев отвечает только за победы?
RobertH. Оно надо было Тереку сливать Крылья? В то время, когда чемпионы просто подарили три очка Кирьякову, Ростов всем видом показал, что в этом году не хочет играть в Европе, Амкар, Уфа и Урал ваще катали для протокола, а Локомотив делал вид, что играет в футбол… Сейчас все будут болеть за Оренбург и Арсенал. Чтобы не попадать на перелеты в Сибирь и на край света.
Нижний. Ростов теперь может сосредоточится на чемпионстве страны в следующем сезоне.
ТУЛА В ОГНЕ. ВАКХАНАЛИИ ФАНАТОВ «СПАРТАКА» НЕТ ПРЕДЕЛА (ВИДЕО).
Репортаж корреспондентов «СЭ» из Тулы, где
Бен Ричардс. Может эта традиция новая создается на наших глазах? В следующем сезоне после каждого матча будут выбегать на поле, снимать с игроков форму (причем не только спартаковцев, но с их соперников, ведь надо чтобы всем хватило футболок, трусов, носков, шнурков и прочее), разбирать ворота, резать сетку. Кстати, можно пойти еще дальше: подкарауливать игроков при выходе со стадиона и снимать с них одежду, отбирать деньги, кредитные карточки, телефоны, ключи от автомобилей (вместе с автомобилями).
SP2. И вообще — а чего только стадион? В магазин пошел, встретил болельщика Спартака — отпраздновал — разнес магазин. А, если чемпионство праздновать в ресторане — разности ресторан. В электричке или в поезде обратно в Москву поехал — разнесли вагоны. И все безнаказанно! Это точно болельщики футбольной команды???
Haiaxi. Интересно, а при чем здесь тульские ворота? Спартак стал чемпионом, сидя на диване (когда Зенит позорно проиграл Тереку). Вот и рвали бы свою мебель на куски.
Новоуепинни. интересно, а если бы спартак играл не в Туле, а в Грозном?
Thomas_Boy. Арнольдыч! Ну купи ты нам три сотни пластиковых сидений, прибей их гвоздями к асфальту
СЫТЫ ПО ГОРЛО? ЧТО ПОКАЗЫВАЛИ КОКОРИН И ДЗЮБА.
После гола зенитовца Александра Кокорина в ворота «Локомотива» автор забитого мяча вместе с Артемом Дзюбой с улыбками сделали одинаковый жест. Его можно истолковать как «сыты по горло». Позднее это подтвердил Кокорин, который опубликовал фотографию в Инстаграме с хештэгом #погорло. Судя по всему, это была спланированная акция футболистов. Но что она означала?
pitersam. Кокорин — Дзюбе: «Сегодня гуляем!».
sars882. гильотину тащите.
bvb1987. сыты по горло Плаческу)).
thunderclap. В Питере — пить. ___В Туле и Ярославле — громить.
ГУРАМ АДЖОЕВ: «АРСЕНАЛ» ПООБЕЩАЛ «СПАРТАКУ» 6 ОЧКОВ?! ЛЕБЕДЕВ С САМОЛЕТА ФУТБОЛ СМОТРЕЛ ЧТО ЛИ?!
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал заявление члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который предположил, что «Спартак» специально проиграл в последнем туре чемпионата России (0:3). Лебедев, в частности, в интервью порталу «Чемпионат.com» сказал: «А вдруг президент “Арсенала” Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в
igorx70. Для меня, а я думаю и для большинства самарских болельщиков Спартак как команда просто умер.
Jean4. Если Крылья обыграли Спартак 4−0, почему Арсенал не может обыграть 3−0? Все честно. -).
Versus67. Да развели технично Самару в год юбилея.
фан. Сначала пусть Арсенал Енисей пройдет. Кстати в случае чего — Енисей отдавать будет?).
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