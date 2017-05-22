Защитника «Ростова» увезли в больницу после матча с «Оренбургом»

Защитника футбольного клуба «Ростов» Миху Мевлю увезли в больницу после матча с «Оренбургом», сообщает пресс-служба донской команды со ссылкой на ее главного тренера Ивана Данильянца.

Как сообщил журналистам наставник «Ростова», в ходе состоявшегося 21 мая в Оренбурге матча 30-го тура чемпионата России у Михи Мевли была рассечена височная часть головы.

Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу хозяев поля.

«Матч получился тяжелым. Это был не наш день. Мы потеряли трех игроков, сделали три вынужденных замены. Всю игру доминировали, создали моменты, но не забивали, а в ответ пропустили два мяча. В итоге проиграли матч и не смогли отстоять четвертое место, которое позволило бы играть в Лиге Европы», — заявил, подводя итоги встречи, Иван Данильянц.