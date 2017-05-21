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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29817728/
21 мая 2017, 20:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» и Глеб не будут продлевать контракт

Белорусский полузащитник самарского клуба «Крылья Советов» Александр Глеб покинет команду.

Белорусский полузащитник самарского клуба Крылья Советов Александр Глеб покинет команду. Увеличить
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Контракт с игроком действует до 30 мая. Продлевать его стороны не будут, утверждает «Прессбол».

В сезоне-2016/17 российской футбольной Премьер-Лиги 36-летний Глеб принял участие в семи матчах (четыре — с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными действиями.

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 15-е место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги и напрямую вылетели в ФНЛ.

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