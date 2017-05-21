«Крылья Советов» и Глеб не будут продлевать контракт
Белорусский полузащитник самарского клуба «Крылья Советов» Александр Глеб покинет команду.
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Контракт с игроком действует до 30 мая. Продлевать его стороны не будут, утверждает «Прессбол».
В сезоне-2016/17 российской футбольной
По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 15-е место в турнирной таблице российской футбольной
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