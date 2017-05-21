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21 мая 2017, 20:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Терек» прощался с Рахимовым. «Крылья» — с премьер-лигой

Грозненцы отправили самарцев в ФНЛ.

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Несмотря на то, что многие игроки мыслями уже в отпуске, обеим командам необходимо было решать свои турнирные задачи. Цель-минимум «Крыльев Советов» сводилась к тому, чтобы обезопасить себя от прямого вылета, максимум — избежать стыковых матчей. «Терек», заметно прибавивший в последних встречах, все еще претендовал на попадание в еврокубки. К тому же, для грозненцев имелась дополнительная подоплека — команда прощалась со своим главным тренером Рашидом Рахимовым, который покинул клуб после этой встречи.

«Крылья» до перерыва смотрелись интереснее и создали несколько моментов у ворот гостей. Особенно близки к голу хозяева были на 22-й минуте, но Торже выбил мяч с линии ворот. Первый же опасный эпизод у ворот хозяев привел к голу — Мбенг оставил в дураках центральных защитников и поразил ближний угол.

Положение самарцев, учитывая ход других матчей, становилось сложным. А вскоре превратилось в аховое: Мохаммади подкараулил очередную ошибку защитников «Крыльев» и удвоил преимущество.

Хозяева пытались что-то изменить, но делали это без огня в глазах. В какой-то момоент самарцы смирились со своей участью. Гол Балая подвел черту и даже реализованный Брюно пенальти настроения хозяевам вряд ли прибавил. «Крылья Советов» второй раз в своей истории отправляются в ФНЛ.

ЦИФРЫ

4 года и 164 дня прошло с момента последнего матча в чемпионате России вратаря «Терека» 22-летнего Виталия Гудиева. 8 декабря 2012 года он сыграл все 90 минут за «Аланию» против «Кубани».

48 очков набрал «Терек» в чемпионате, повторив клубный рекорд для первенства из 30 туров.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»:

— Тяжелый день сегодня, на душе очень тоскливо. Мы прекрасно понимаем, в какую ситуацию попали. Уже ничего нельзя вернуть. К сожалению, между взлетом и падением — один шаг. Сегодня мы упали. Я понимаю разочарование всех — и болельщиков, и руководства, и игроков.

Не справились с волнением. Ментально не были готовы к тому, чтобы не следить за другими матчами, а сосредоточиться на своем. Моменты в первом тайме нужно было реализовывать. А затем, когда над тобой довлеет то, что нужно одержать победу… Мы не справились. Есть и моя вина. Не смог донести до команды свою мысль. Больше мне добавить нечего.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:

— Я понимаю, что радости эта пресс-конференция вам не принесет никакой. Очень неприятно, Самара — футбольный город. Но если говорить об игре, то этот результат по делу. Мы победили заслуженно. Я понимаю ваше разочарование. В Самаре должен быть большой футбол. Лига Европы? Для выхода туда нужно сделать больше. Пятое место — очень хороший результат. Перед нами только гранды — «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».

21.05.2017 15:00 Зрители 4623 основной раунд: 30-й тур Металлург
Крылья Советов 1:3 Терек
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Рашид Рахимов
Голы
90′ Жанни Брюно 29
17 Аблай Мбенг 37′
13 Милад Мохаммади (З. Плиев) 57′
18 Беким Балай (Г. Торже) 76′
Составы
Евгений Конюхов 13
Дмитрий Ятченко 3
Милан Родич 33
Сергей Божин 40
69′ Сергей Ткачев 77
64′ Жанни Брюно 29
Кристиан Паскуато 10
Сергей Корниленко (к) 8
Шелдон Бато 19
51′ Жозе Феррейра Надсон 6
Срджан Мияйлович 20
58′ Евгений Башкиров 2
Вячеслав Зинков 21
33 Виталий Гудиев
3 Норберт Дьембер 30′
5 Заурбек Плиев 64′
2 Дантас Биспу Родолфу (к)
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
13 Милад Мохаммади
14 Далер Кузяев
20 Габриэл Торже 86′
77 Бернард Бериша
95 Магомед Митришев 79′
22 Резиуан Мирзов
17 Аблай Мбенг 73′
18 Беким Балай
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 5
13 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 6
4 Угловые 6
14 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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