К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Несмотря на то, что многие игроки мыслями уже в отпуске, обеим командам необходимо было решать свои турнирные задачи. Цель-минимум «Крыльев Советов» сводилась к тому, чтобы обезопасить себя от прямого вылета, максимум — избежать стыковых матчей. «Терек», заметно прибавивший в последних встречах, все еще претендовал на попадание в еврокубки. К тому же, для грозненцев имелась дополнительная подоплека — команда прощалась со своим главным тренером Рашидом Рахимовым, который покинул клуб после этой встречи.

«Крылья» до перерыва смотрелись интереснее и создали несколько моментов у ворот гостей. Особенно близки к голу хозяева были на 22-й минуте, но Торже выбил мяч с линии ворот. Первый же опасный эпизод у ворот хозяев привел к голу — Мбенг оставил в дураках центральных защитников и поразил ближний угол.

Положение самарцев, учитывая ход других матчей, становилось сложным. А вскоре превратилось в аховое: Мохаммади подкараулил очередную ошибку защитников «Крыльев» и удвоил преимущество.

Хозяева пытались что-то изменить, но делали это без огня в глазах. В какой-то момоент самарцы смирились со своей участью. Гол Балая подвел черту и даже реализованный Брюно пенальти настроения хозяевам вряд ли прибавил. «Крылья Советов» второй раз в своей истории отправляются в ФНЛ.

ЦИФРЫ

4 года и 164 дня прошло с момента последнего матча в чемпионате России вратаря «Терека» 22-летнего Виталия Гудиева. 8 декабря 2012 года он сыграл все 90 минут за «Аланию» против «Кубани».

48 очков набрал «Терек» в чемпионате, повторив клубный рекорд для первенства из 30 туров.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»:

— Тяжелый день сегодня, на душе очень тоскливо. Мы прекрасно понимаем, в какую ситуацию попали. Уже ничего нельзя вернуть. К сожалению, между взлетом и падением — один шаг. Сегодня мы упали. Я понимаю разочарование всех — и болельщиков, и руководства, и игроков.

Не справились с волнением. Ментально не были готовы к тому, чтобы не следить за другими матчами, а сосредоточиться на своем. Моменты в первом тайме нужно было реализовывать. А затем, когда над тобой довлеет то, что нужно одержать победу… Мы не справились. Есть и моя вина. Не смог донести до команды свою мысль. Больше мне добавить нечего.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»: