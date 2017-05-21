«Терек» прощался с Рахимовым. «Крылья» — с премьер-лигой
Грозненцы отправили самарцев в ФНЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Несмотря на то, что многие игроки мыслями уже в отпуске, обеим командам необходимо было решать свои турнирные задачи.
«Крылья» до перерыва смотрелись интереснее и создали несколько моментов у ворот гостей. Особенно близки к голу хозяева были на 22-й минуте, но Торже выбил мяч с линии ворот. Первый же опасный эпизод у ворот хозяев привел к голу — Мбенг оставил в дураках центральных защитников и поразил ближний угол.
Положение самарцев, учитывая ход других матчей, становилось сложным. А вскоре превратилось в аховое: Мохаммади подкараулил очередную ошибку защитников «Крыльев» и удвоил преимущество.
Хозяева пытались
ЦИФРЫ
4 года и 164 дня прошло с момента последнего матча в чемпионате России вратаря «Терека» 22-летнего Виталия Гудиева. 8 декабря 2012 года он сыграл все 90 минут за «Аланию» против «Кубани».
48 очков набрал «Терек» в чемпионате, повторив клубный рекорд для первенства из 30 туров.
ЦИТАТЫ
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»:
— Тяжелый день сегодня, на душе очень тоскливо. Мы прекрасно понимаем, в какую ситуацию попали. Уже ничего нельзя вернуть. К сожалению, между взлетом и падением — один шаг. Сегодня мы упали. Я понимаю разочарование всех — и болельщиков, и руководства, и игроков.
Не справились с волнением. Ментально не были готовы к тому, чтобы не следить за другими матчами, а сосредоточиться на своем. Моменты в первом тайме нужно было реализовывать. А затем, когда над тобой довлеет то, что нужно одержать победу… Мы не справились. Есть и моя вина. Не смог донести до команды свою мысль. Больше мне добавить нечего.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
— Я понимаю, что радости эта
|21.05.2017 15:00
|Зрители 4623
|основной раунд: 30-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|1:3
|Терек
|Первый тайм: 0:1
|Вадим Скрипченко
|Рашид Рахимов
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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