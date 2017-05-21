Будущее Евдокимова в «Оренбурге» зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛ

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По итогам сезона-2016/17 чемпионата России «Оренбург» занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Таким образом, клуб попал в зону стыковых матчей и 25 мая проведет первую игру против «СКА-Хабаровска» на выезде, а 28 мая — вторую встречу на своем поле.

«Итоги сезона можно будет подводить, когда сыграем стыковые матчи. Задача еще не выполнена, мы еще не остались в премьер-лиге, поэтому нужно выигрывать. О будущем тренерского штаба говорить пока рано, оно зависит от выполнения задачи. Сейчас думаем о стыковых матчах и не отвлекаемся на другие дела», — сказал Столыпин.

Евдокимов возглавляет «Оренбург» с ноября 2012 года. Сезон-2016/17 стал дебютным для клуба в высшем дивизионе чемпионата России.