Будущее Евдокимова в «Оренбурге» зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛ
МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Будущее главного тренера футбольного клуба «Оренбург» Роберта Евдокимова зависит от выполнения задачи по сохранению прописки в Российской футбольной
премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил президент клуба Василий Столыпин.
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По итогам сезона-2016/17 чемпионата России «Оренбург» занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Таким образом, клуб попал в зону стыковых матчей и 25 мая проведет первую игру против «СКА-Хабаровска» на выезде, а 28 мая — вторую встречу на своем поле.
«Итоги сезона можно будет подводить, когда сыграем стыковые матчи. Задача еще не выполнена, мы еще не остались в
Евдокимов возглавляет «Оренбург» с ноября 2012 года. Сезон-2016/17 стал дебютным для клуба в высшем дивизионе чемпионата России.
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