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21 мая 2017, 20:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Будущее Евдокимова в «Оренбурге» зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛ

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Будущее главного тренера футбольного клуба «Оренбург» Роберта Евдокимова зависит от выполнения задачи по сохранению прописки в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил президент клуба Василий Столыпин.

Тренер возглавляет Оренбург с ноября 2012 года. Увеличить
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По итогам сезона-2016/17 чемпионата России «Оренбург» занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Таким образом, клуб попал в зону стыковых матчей и 25 мая проведет первую игру против «СКА-Хабаровска» на выезде, а 28 мая — вторую встречу на своем поле.

«Итоги сезона можно будет подводить, когда сыграем стыковые матчи. Задача еще не выполнена, мы еще не остались в премьер-лиге, поэтому нужно выигрывать. О будущем тренерского штаба говорить пока рано, оно зависит от выполнения задачи. Сейчас думаем о стыковых матчах и не отвлекаемся на другие дела», — сказал Столыпин.

Евдокимов возглавляет «Оренбург» с ноября 2012 года. Сезон-2016/17 стал дебютным для клуба в высшем дивизионе чемпионата России.

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