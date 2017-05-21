Каррера не повторил рекорд Романцева

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Александр ПРОСВЕТОВ

Два года назад тульский «Арсенал» победил на своем поле «Спартак» со счетом 1:0. Случилось это в начале апреля, в 22-м туре, и в турнирном плане мало что значило. «Оружейники» подтянулись к «стыковым», но в итоге все равно финишировали последними, так что знаковая победа, оставшись в клубных анналах, не стала определяющей в турнирной судьбе тульского клуба.

Теперь «Арсенал» бился за свою судьбу, за шанс уберечь болельщиков от трудного ожидания третьего пришествия в премьер-лигу — и отлично в этом преуспел.

РОТАЦИЯ В СОСТАВЕ «СПАРТАКА»

Уже по итогам первого тайма счет был 2:0 не в пользу нового чемпиона, приехавшего в Тулу за повторением рекорда команды Олега Романцева 1999 года — 72 очка за чемпионат. И разница в два мяча по итогам 45 минут — еще далеко не худший для москвичей результат.

Во-первых, уже на 12-й минуте красно-белые остались в меньшинстве, когда Джикия остановил Думбья недозволенным приемом у линии штрафной площади, после чего покидал поле, прикрыв лицо футболкой — то ли от слез, то ли от стыда. Тем более, что ранее он проиграл верховую борьбу Расичу, и тот открыл счет после подачи Берхамовым углового. Во-вторых, на 35-й минуте Расич пробил мимо ворот с пенальти, назначенного за то, что Самедов зацепил в штрафной площади Максимова.

Но и эти перипетии не помешали аутсайдеру, который, надеясь на себя, вынужденно желал попутной неудачи «Оренбургу» и «Крыльям», решить, казалось бы, безнадежно сложную задачу. Дорогу к спасению открыл быстрый гол Расича. А потом состоялась еще успешная контратака после стандарта у ворот туляков, которую разогнал Берхамов, продолжил навесом Александров и завершил ударом головой Максимов.

Естественно, «Арсенал» в решающий момент бросил в борьбу все, что у него было. В то же время стартовый состав «Спартака» получился неоднозначным. Место в воротах получил Песьяков, который в этом сезоне сыграл несколько раз за «Спартак-2», а за основную команду красно-белых выступил только в Хабаровске в проигранном матче 1/16 финала Кубка России. Благодаря появлению в последнем туре, он тоже оказался непосредственно причастным к чемпионству. Вот только самому вратарю, не сыгравшему, в частности, на выходе при втором голе, этот матч, конечно, не занесешь в актив. Как и защитникам (Тигиев, Маурисиу, Боккетти) — всех троих нельзя причислить на сегодняшний день к числу безоговорочно основных фигур «Спартака». При этом с первых минут не было Дмитрия Комбарова, что лишило матч интриги с противоборством братьев на фланге — у туляков, как и ожидалось, появился Кирилл Комбаров.

Впрочем, в начале второй половины, когда Каррера произвел перестановки, вышли и Зобнин, и Д. Комбаров. Отличился, однако, косвенным образом тульский брат. После быстрой атаки хозяев Кирилл оказался в роли завершающего. С его ударом Песьяков справился, но набежавший Расич оформил дубль.

КАК ОБЪЯСНИТЬ ПОРАЖЕНИЯ ОТ АУТСАЙДЕРОВ?

В параллельном матче в Самаре события развивались чрезвычайно плохо для «Крыльев» и очень благоприятно для Тулы. Чудеса случаются, но туляки в заключительном туре их заслужили, обыграв чемпиона. Да и в целом команда хорошо выглядела на своем поле, где набрала в 15 матчах 25 очков (из 28 набранных в сезоне), что позволило ей избежать прямого вылета.

«Спартак» же позволил себе в концовке кляксу. Чемпиону присущи непонятные провалы. Если проигрыш 0:3 в Ростове еще можно простить, то 0:4 в Самаре, клуб которой расстается с премьер-лигой, и 0:3 в Туле — предмет разбирательства Карреры.

Во многом — умении дожать соперника, удержать нужный результат по ходу игры — «Спартак» стал итальянским. Но невольно задумаешься: может быть, казусы в матчах с не самыми сильными соперниками («Ростов» — исключение), когда не очень-то и нужно — это тоже нечто итальянское, хотя Каррера и призывал команду к максимальным результатам и рекордам? Не секрет, что клубы с Апеннин позволяют себе довольствоваться малым, когда в турнирном отношении ничего вроде бы и не нужно.

Но все в жизни относительно. В 2008 году «Рубин, выиграв чемпионат за три тура до конца, как нынче «Спартак», все оставшиеся матчи проиграл. Дома уступил «Тереку» (1:3) и «Локомотиву» (1:2), а в гостях и вовсе потерпел разгром от ЦСКА — 0:4. Красно-белые в двух предыдущих матчах победили.

Послесловие. «А вы отмечали?» — поинтересовался Иван Ургант в своей пятничной программе у Михаила Ефремова. «И закончили ли отмечать?» — дополнил вопрос участвовавший в передаче Олег Меньшиков.

Лучше — не спросишь.