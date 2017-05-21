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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29817356/
21 мая 2017, 19:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Каррера не повторил рекорд Романцева

«Спартак» не сумел повторить достижение романцевского «Спартака» 1999 года — 72 очка за чемпионат, позволив себе в Туле третье за сезон поражение с крупным счетом. «Арсенал» же ухватился за шанс и теперь определит свое будущее в стыковых матчах с «Енисеем».

Спартак не сумел повторить достижение <span class=error>романцевского</span> Спартака 1999 года. Увеличить
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Александр ПРОСВЕТОВ

Два года назад тульский «Арсенал» победил на своем поле «Спартак» со счетом 1:0. Случилось это в начале апреля, в 22-м туре, и в турнирном плане мало что значило. «Оружейники» подтянулись к «стыковым», но в итоге все равно финишировали последними, так что знаковая победа, оставшись в клубных анналах, не стала определяющей в турнирной судьбе тульского клуба.

Теперь «Арсенал» бился за свою судьбу, за шанс уберечь болельщиков от трудного ожидания третьего пришествия в премьер-лигу — и отлично в этом преуспел.

РОТАЦИЯ В СОСТАВЕ «СПАРТАКА»

Уже по итогам первого тайма счет был 2:0 не в пользу нового чемпиона, приехавшего в Тулу за повторением рекорда команды Олега Романцева 1999 года — 72 очка за чемпионат. И разница в два мяча по итогам 45 минут — еще далеко не худший для москвичей результат.

Во-первых, уже на 12-й минуте красно-белые остались в меньшинстве, когда Джикия остановил Думбья недозволенным приемом у линии штрафной площади, после чего покидал поле, прикрыв лицо футболкой — то ли от слез, то ли от стыда. Тем более, что ранее он проиграл верховую борьбу Расичу, и тот открыл счет после подачи Берхамовым углового. Во-вторых, на 35-й минуте Расич пробил мимо ворот с пенальти, назначенного за то, что Самедов зацепил в штрафной площади Максимова.

Но и эти перипетии не помешали аутсайдеру, который, надеясь на себя, вынужденно желал попутной неудачи «Оренбургу» и «Крыльям», решить, казалось бы, безнадежно сложную задачу. Дорогу к спасению открыл быстрый гол Расича. А потом состоялась еще успешная контратака после стандарта у ворот туляков, которую разогнал Берхамов, продолжил навесом Александров и завершил ударом головой Максимов.

Естественно, «Арсенал» в решающий момент бросил в борьбу все, что у него было. В то же время стартовый состав «Спартака» получился неоднозначным. Место в воротах получил Песьяков, который в этом сезоне сыграл несколько раз за «Спартак-2», а за основную команду красно-белых выступил только в Хабаровске в проигранном матче 1/16 финала Кубка России. Благодаря появлению в последнем туре, он тоже оказался непосредственно причастным к чемпионству. Вот только самому вратарю, не сыгравшему, в частности, на выходе при втором голе, этот матч, конечно, не занесешь в актив. Как и защитникам (Тигиев, Маурисиу, Боккетти) — всех троих нельзя причислить на сегодняшний день к числу безоговорочно основных фигур «Спартака». При этом с первых минут не было Дмитрия Комбарова, что лишило матч интриги с противоборством братьев на фланге — у туляков, как и ожидалось, появился Кирилл Комбаров.

Впрочем, в начале второй половины, когда Каррера произвел перестановки, вышли и Зобнин, и Д. Комбаров. Отличился, однако, косвенным образом тульский брат. После быстрой атаки хозяев Кирилл оказался в роли завершающего. С его ударом Песьяков справился, но набежавший Расич оформил дубль.

КАК ОБЪЯСНИТЬ ПОРАЖЕНИЯ ОТ АУТСАЙДЕРОВ?

В параллельном матче в Самаре события развивались чрезвычайно плохо для «Крыльев» и очень благоприятно для Тулы. Чудеса случаются, но туляки в заключительном туре их заслужили, обыграв чемпиона. Да и в целом команда хорошо выглядела на своем поле, где набрала в 15 матчах 25 очков (из 28 набранных в сезоне), что позволило ей избежать прямого вылета.

«Спартак» же позволил себе в концовке кляксу. Чемпиону присущи непонятные провалы. Если проигрыш 0:3 в Ростове еще можно простить, то 0:4 в Самаре, клуб которой расстается с премьер-лигой, и 0:3 в Туле — предмет разбирательства Карреры.

Во многом — умении дожать соперника, удержать нужный результат по ходу игры — «Спартак» стал итальянским. Но невольно задумаешься: может быть, казусы в матчах с не самыми сильными соперниками («Ростов» — исключение), когда не очень-то и нужно — это тоже нечто итальянское, хотя Каррера и призывал команду к максимальным результатам и рекордам? Не секрет, что клубы с Апеннин позволяют себе довольствоваться малым, когда в турнирном отношении ничего вроде бы и не нужно.

Но все в жизни относительно. В 2008 году «Рубин, выиграв чемпионат за три тура до конца, как нынче «Спартак», все оставшиеся матчи проиграл. Дома уступил «Тереку» (1:3) и «Локомотиву» (1:2), а в гостях и вовсе потерпел разгром от ЦСКА — 0:4. Красно-белые в двух предыдущих матчах победили.

Послесловие. «А вы отмечали?» — поинтересовался Иван Ургант в своей пятничной программе у Михаила Ефремова. «И закончили ли отмечать?» — дополнил вопрос участвовавший в передаче Олег Меньшиков.

Лучше — не спросишь.

21.05.2017 15:00 Зрители 18500 основной раунд: 30-й тур Арсенал
Арсенал Т 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Массимо Каррера
Голы
3′ Федерико Иван Расич (К. Берхамов) 19
24′ Илья Максимов (М. Александров, К. Берхамов) 78
63′ Федерико Иван Расич 19
Нереализованные пенальти
35′ Ф. Расич 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 61
Мусса Думбья 26
Федерико Иван Расич 19
Александру Бурчану 62
46′ Стоппила Сунзу 13
Александр Денисов 71
49′ Илья Максимов 78
Игорь Горбатенко 39
75′ Кантемир Берхамов 7
Игорь Шевченко 88
1 Сергей Песьяков
14 Георгий Джикия 12′
16 Сальваторе Боккетти
33 Маурисиу
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
17 Георгий Тигиев 57′
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 56′
23 Дмитрий Комбаров
71 Ивелин Попов 63′
7 Джано Ананидзе
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
7 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
18 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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