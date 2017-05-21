Каррера не повторил рекорд Романцева
«Спартак» не сумел повторить достижение романцевского «Спартака» 1999 года — 72 очка за чемпионат, позволив себе в Туле третье за сезон поражение с крупным счетом. «Арсенал» же ухватился за шанс и теперь определит свое будущее в стыковых матчах с «Енисеем».
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Александр ПРОСВЕТОВ
Два года назад тульский «Арсенал» победил на своем поле «Спартак» со счетом 1:0. Случилось это в начале апреля, в 22-м туре, и в турнирном плане мало что значило. «Оружейники» подтянулись к «стыковым», но в итоге все равно финишировали последними, так что знаковая победа, оставшись в клубных анналах, не стала определяющей в турнирной судьбе тульского клуба.
Теперь «Арсенал» бился за свою судьбу, за шанс уберечь болельщиков от трудного ожидания третьего пришествия в
РОТАЦИЯ В СОСТАВЕ «СПАРТАКА»
Уже по итогам первого тайма счет был 2:0 не в пользу нового чемпиона, приехавшего в Тулу за повторением рекорда команды Олега Романцева 1999 года — 72 очка за чемпионат. И разница в два мяча по итогам 45 минут — еще далеко не худший для москвичей результат.
Но и эти перипетии не помешали аутсайдеру, который, надеясь на себя, вынужденно желал попутной неудачи «Оренбургу» и «Крыльям», решить, казалось бы, безнадежно сложную задачу. Дорогу к спасению открыл быстрый гол Расича. А потом состоялась еще успешная контратака после стандарта у ворот туляков, которую разогнал Берхамов, продолжил навесом Александров и завершил ударом головой Максимов.
Естественно, «Арсенал» в решающий момент бросил в борьбу все, что у него было. В то же время стартовый состав «Спартака» получился неоднозначным. Место в воротах получил Песьяков, который в этом сезоне сыграл несколько раз за «Спартак-2», а за основную команду
Впрочем, в начале второй половины, когда Каррера произвел перестановки, вышли и Зобнин, и Д. Комбаров. Отличился, однако, косвенным образом тульский брат. После быстрой атаки хозяев Кирилл оказался в роли завершающего. С его ударом Песьяков справился, но набежавший Расич оформил дубль.
КАК ОБЪЯСНИТЬ ПОРАЖЕНИЯ ОТ АУТСАЙДЕРОВ?
В параллельном матче в Самаре события развивались чрезвычайно плохо для «Крыльев» и очень благоприятно для Тулы. Чудеса случаются, но туляки в заключительном туре их заслужили, обыграв чемпиона. Да и в целом команда хорошо выглядела на своем поле, где набрала в 15 матчах 25 очков (из 28 набранных в сезоне), что позволило ей избежать прямого вылета.
«Спартак» же позволил себе в концовке кляксу. Чемпиону присущи непонятные провалы. Если проигрыш 0:3 в Ростове еще можно простить, то 0:4 в Самаре, клуб которой расстается с
Во многом — умении дожать соперника, удержать нужный результат по ходу игры — «Спартак» стал итальянским. Но невольно задумаешься: может быть, казусы в матчах с не самыми сильными соперниками («Ростов» — исключение), когда не
Но все в жизни относительно. В 2008 году «Рубин, выиграв чемпионат за три тура до конца, как нынче «Спартак», все оставшиеся матчи проиграл. Дома уступил «Тереку» (1:3) и «Локомотиву» (1:2), а в гостях и вовсе потерпел разгром от ЦСКА — 0:4.
Послесловие. «А вы отмечали?» — поинтересовался Иван Ургант в своей пятничной программе у Михаила Ефремова. «И закончили ли отмечать?» — дополнил вопрос участвовавший в передаче Олег Меньшиков.
Лучше — не спросишь.
|21.05.2017 15:00
|Зрители 18500
|основной раунд: 30-й тур
|Арсенал
|Сергей Кирьяков
|Массимо Каррера
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|7
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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