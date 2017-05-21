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21 мая 2017, 19:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА: не чемпион, но в Лиге

Команда Виктора Гончаренко разгромила «Анжи», забив три мяча еще в первом тайме, и завоевала путевку в главный клубный турнира Европы.

Команда Виктора <span class=error>Гончаренко</span> разгромила <span class=error>Анжи</span> и завоевала путевку в главный клубный турнира Европы. Увеличить
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Михаил ГОНЧАРОВ
с 3-й Песчаной улицы

ЗАСЛУЖИЛИ!

Прошедший сезон получился для ЦСКА противоречивым и вместил в себя как множество грустных событий, о которых поскорее хотелось бы забыть, так и ярких и положительных, согревающих сердца болельщиков и настраивающих на позитивное будущее.

На одной чаше весов — осенняя хандра в игре и результатах, тяжелее которой у клуба давно уже не было, очередная неудачная Лига чемпионов, болезненная разлука со Слуцким, дисквалификация ведущего полузащитника Еременко, постоянные травмы другого лидера Дзагоева, досрочно сложенные полномочия чемпиона. Но на другой — открытие классного стадиона, бурный прогресс молодых Головина и Чалова, возвращение из Бразилии совершенно нового и потрясающего Витинью, яркий весенний всплеск при Гончаренко, в ходе которого при определенной доле везения можно было бы бороться со «Спартаком» за золото и подольше.

Что перевешивает? С уверенностью можно утверждать, что все-таки то, что наполнено положительными событиями. Ведь сюда теперь еще можно добавить и попадание в новую Лигу чемпионов — а это для ЦСКА, не шикующего в плане финансов, очень важное достижение, учитывая все упомянутые проблемы, а также тот факт, что конкурентом был «Зенит».

Армейцы свой очередной главный европейский турнир заслужили. Весной они выглядели намного лучше, чем клуб из Петербурга, показывали чуть ли не самый интересный футбол в стране, тогда как сине-бело-голубые буксовали.

ПОДВИГ ИГНАШЕВИЧА

И ведь последний матч сезона, пусть он, казалось бы, сложился для ЦСКА легко, оказался не самым простым испытанием. Хотя бы потому, что еще накануне стало известно, что команда может не досчитаться братьев Березуцких и Игнашевича, а также Дзагоева. В результате Алана в заявке действительно не оказалось — у него очередной рецидив травмы задней поверхности бедра. Не смог помочь партнерам и брат Алексей. Василия же врачи на ноги поставить смогли, как и Игнашевича, который вообще вышел с переломом плюсневой кости и на уколах. В понедельник ему предстоит операция… Настоящий подвиг!

А в воскресенье Сергей не просто появился в составе и безупречно отыграл на предпоследнем рубеже — еще и забил самый важный гол в матче. Именно он открыл счет на 17-й минуте, оказавшись самым расторопным после подачи Натхо со штрафного.

Правда, это был не первый момент красно-синих. Хозяева начали так мощно, что сразу стало понятно: гол состоится очень скоро. У «Анжи» не получалось совершенно ничего, команда Александр Григоряна судорожно отбивалась, наугад пуляла мяч вперед и тут же пыталась сдержать очередной натиск на свои ворота. Но атаки ЦСКА оказались слишком вдохновенны и непрерывны, и мячи в сетку ворот Юрченко полетели друг за другом.

НОВАЯ ФЕЕРИЯ ВИТИНЬЮ

Второй и третий голы почти тут же записал на свой счет великолепный Витинью. Ох уж этот бразилец! Его футболом хотелось любоваться и любоваться. За каких-то полгода после возвращения он полностью изменил мнение о себе, раза в полтора-два повысил свою трансферную стоимость и сделал серьезную заявку на то, что в следующем сезоне может превратиться в лучшего футболиста премьер-лиги.

Глядя на издевательские финты армейского Вити, оставлявшие в дураках одного соперника за другими, на роскошные, породистые голы (первый — классным ударом из-за штрафной точно в угол, второй — после гроссмейстерской паузы и подработки мяча на ход мимо опешившего Фибеля), в голову лез вопрос: а если бы Витинью оказался в ЦСКА уже летом? Как сложился бы тогда сезон для красно-синих?

ТОЧКА ЧАЛОВА

Но не один бразилец вел за собой ЦСКА. Прекрасен в очередной раз был Головин, разгонявший атаки из центральной зоны. Здорово подключался справа Мариу Фернандес. Зрелый футбол впереди показывал Чалов, тоже крутивший шеи защитникам и не проигрывавший им в силовой борьбе. И именно Федор поставил точку в матче в начале второго тайма, влетев в штрафную на скорости мимо трех соперников и аккуратно уложив мяч в угол.

…Фанатская трибуна, почти всем составом оголившая торс к финальному свистку, ликовала, праздновала и пела. Команда, вышедшая на игру в новой форме образца сезона-2017/18, до последних минут атаковала и пыталась забить пятый мяч. А «Анжи» особо и не сопротивлялся — словно знал результаты параллельных матчей, которые оставляли махачкалинцев в премьер-лиге. И глядя на все это, появлялась уверенность, что у такого ЦСКА есть светлое будущее. Хотя летнее обновление, конечно, потребуется. Тем более — перед новой Лигой чемпионов.

21.05.2017 15:00 Зрители 16523 основной раунд: 30-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Анжи
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Александр Григорян
Голы
17′ Сергей Игнашевич (Б. Натхо) 4
24′ Виктор Винисиус Витинью (Б. Натхо, Мариу Фернандес) 20
38′ Виктор Винисиус Витинью (А. Головин, Ф. Чалов) 20
49′ Федор Чалов 63
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
33′ Понтус Вернблум 3
60′ Василий Березуцкий 24
Зоран Тошич 7
84′ Виктор Винисиус Витинью 20
Астемир Гордюшенко 72
72′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид Юрченко (к)
24 Сергей Паршивлюк
57 Магомед Мусалов
5 Александр Жиров
37 Батраз Хадарцев
91 Павел Яковлев
19 Павел Долгов
2 Гурам Тетрашвили
45 Тома Фибель 46′
92 Сергей Брызгалов
21 Максим Батов 76′
17 Святослав Георгиевский
77 Аяз Гулиев 46′ 31′
6 Саид Эззатоллахи
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 3
10 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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