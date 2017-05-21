ЦСКА: не чемпион, но в Лиге
Команда Виктора Гончаренко разгромила «Анжи», забив три мяча еще в первом тайме, и завоевала путевку в главный клубный турнира Европы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Михаил ГОНЧАРОВ
с 3-й Песчаной улицы
ЗАСЛУЖИЛИ!
Прошедший сезон получился для ЦСКА противоречивым и вместил в себя как множество грустных событий, о которых поскорее хотелось бы забыть, так и ярких и положительных, согревающих сердца болельщиков и настраивающих на позитивное будущее.
На одной чаше весов — осенняя хандра в игре и результатах, тяжелее которой у клуба давно уже не было, очередная неудачная Лига чемпионов, болезненная разлука со Слуцким, дисквалификация ведущего полузащитника Еременко, постоянные травмы другого лидера Дзагоева, досрочно сложенные полномочия чемпиона. Но на другой — открытие классного стадиона, бурный прогресс молодых Головина и Чалова, возвращение из Бразилии совершенно нового и потрясающего Витинью, яркий весенний всплеск при Гончаренко, в ходе которого при определенной доле везения можно было бы бороться со «Спартаком» за золото и подольше.
Что перевешивает? С уверенностью можно утверждать, что
Армейцы свой очередной главный европейский турнир заслужили. Весной они выглядели намного лучше, чем клуб из Петербурга, показывали чуть ли не самый интересный футбол в стране, тогда как
ПОДВИГ ИГНАШЕВИЧА
И ведь последний матч сезона, пусть он, казалось бы, сложился для ЦСКА легко, оказался не самым простым испытанием. Хотя бы потому, что еще накануне стало известно, что команда может не досчитаться братьев Березуцких и Игнашевича, а также Дзагоева. В результате Алана в заявке действительно не оказалось — у него очередной рецидив травмы задней поверхности бедра. Не смог помочь партнерам и брат Алексей. Василия же врачи на ноги поставить смогли, как и Игнашевича, который вообще вышел с переломом плюсневой кости и на уколах. В понедельник ему предстоит операция… Настоящий подвиг!
А в воскресенье Сергей не просто появился в составе и безупречно отыграл на предпоследнем рубеже — еще и забил самый важный гол в матче. Именно он открыл счет на 17-й минуте, оказавшись самым расторопным после подачи Натхо со штрафного.
Правда, это был не первый момент
НОВАЯ ФЕЕРИЯ ВИТИНЬЮ
Второй и третий голы почти тут же записал на свой счет великолепный Витинью. Ох уж этот бразилец! Его футболом хотелось любоваться и любоваться. За
Глядя на издевательские финты армейского Вити, оставлявшие в дураках одного соперника за другими, на роскошные, породистые голы (первый — классным ударом
ТОЧКА ЧАЛОВА
Но не один бразилец вел за собой ЦСКА. Прекрасен в очередной раз был Головин, разгонявший атаки из центральной зоны. Здорово подключался справа Мариу Фернандес. Зрелый футбол впереди показывал Чалов, тоже крутивший шеи защитникам и не проигрывавший им в силовой борьбе. И именно Федор поставил точку в матче в начале второго тайма, влетев в штрафную на скорости мимо трех соперников и аккуратно уложив мяч в угол.
…Фанатская трибуна, почти всем составом оголившая торс к финальному свистку, ликовала, праздновала и пела. Команда, вышедшая на игру в новой форме образца сезона-2017/18, до последних минут атаковала и пыталась забить пятый мяч. А «Анжи» особо и не сопротивлялся — словно знал результаты параллельных матчей, которые оставляли махачкалинцев в
|Виктор Гончаренко
|Александр Григорян
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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