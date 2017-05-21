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21 мая 2017, 18:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил второе место

Главный тренер армейцев отметил прогресс команды в последних турах после поражения от «Спартака» и рассказал о ситуации с травмированными, а его коллега из «Анжи» признался, что за игру ему стыдно.

Главные тренер ЦСКА и <span class=error>Анжи</span> подвели итог встречи и сезона. Увеличить
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— Думаю, что мы опять порадовали наших болельщиков, делаем очень много правильных вещей, в последних матчах нашли правильный баланс между обороной и атакой, — начал Гончаренко. — Хорошо понимаем, когда мяч нужно придержать, когда, наоборот, идти вперед и создавать моменты, когда требуется хорошо отработать в обороне. Для меня как тренера это очень важно, мы действуем в едином порыве всей командой.

Можно оценить, как мы отреагировали на игру со «Спартаком»: нам нужны были четыре победы, и мы их добились, причем не выигрывая в один мяч и сохраняя счет, а побеждая с хорошим преимуществом. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся.

— Всю неделю поступали новости о проблемах футболистов со здоровьем. Сколько игроков сегодня выходили с повреждением?

— Достаточно много. Если Вася Березуцкий просит замену после первого тайма, а Игнашевич сейчас вылетает в Германию на операцию, вы сами можете представить уровень травматизма. Но ядро сохраняется, внутренний стержень у команды есть, и он позволяет все равно выходить и добиваться положительного результата.

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— Действительно, сегодня игра у нас абсолютно не получилась. Из всего того, что задумывали, ни в оборонительных действиях, ни в атакующих ничего не вышло. Хотя первые два гола, которые пришли в наши ворота легко и непринужденно, стали следствием травмы Фибеля, который играет с ней уже четвертый тур. Поэтому он и был заменен позже.

Безусловно, это худшая игра «Анжи» за тот период, что я работаю главным тренером здесь. Были матчи, за которые не стыдно, когда можно было получить удовольствие от результата и игры. Были встречи, которые не получались, но в них мы делали все возможное, чтобы добиться победы. А сегодняшняя игра вообще не далась, и за нее, если честно, стыдно.

— Следили ли за параллельными матчи конкурентов?

— Да. После перерыва.

— Как реагировали?

— Как вам сказать… Сидел после первого тайма, сразу не стал выходить на скамейку, хотел посмотреть сверху обзор нашей игры и внести коррективы по заменам. Константин Генич, который вел эфир — им же, комментаторам, больше заняться нечем — произнес: «Григоряна нет на лавке, наверное, просматривает матчи конкурентов». Думаю: ладно, моя персона, видимо, самая интересная, пойду тогда на лавочку. Но я не смотрел игру «Терека», смотрел наш футбол сверху, чтобы разобраться в структуре и подсказать ребятам. И в целом второй тайм мы провели достойно.

— С вашим приходом «Анжи» заиграл в агрессивный футбол и не боялся даже лидеров, за исключением разве что сегодняшнего матча. В чем секрет?

— Если честно, я хотел бы на этом закончить пресс-конференцию. С того момента, как умерла моя мама, прошло три дня, а мы сыграли уже два тура. Я уверен, что это сказалось и на результатах, и на общем состояние команды, и на качестве игры. Футболисты ведь не бесчувственные чурбаны, они все понимают… И на моем состоянии все это тоже сказалось. Поэтому ЦСКА — единственная команда, которой мы не дали бой, с другими лидерами играли только на победу. Если можно, мы закончим. Я просто очень хочу уехать домой.

21.05.2017 15:00 Зрители 16523 основной раунд: 30-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Анжи
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Александр Григорян
Голы
17′ Сергей Игнашевич (Б. Натхо) 4
24′ Виктор Винисиус Витинью (Б. Натхо, Мариу Фернандес) 20
38′ Виктор Винисиус Витинью (А. Головин, Ф. Чалов) 20
49′ Федор Чалов 63
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
33′ Понтус Вернблум 3
60′ Василий Березуцкий 24
Зоран Тошич 7
84′ Виктор Винисиус Витинью 20
Астемир Гордюшенко 72
72′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид Юрченко (к)
24 Сергей Паршивлюк
57 Магомед Мусалов
5 Александр Жиров
37 Батраз Хадарцев
91 Павел Яковлев
19 Павел Долгов
2 Гурам Тетрашвили
45 Тома Фибель 46′
92 Сергей Брызгалов
21 Максим Батов 76′
17 Святослав Георгиевский
77 Аяз Гулиев 46′ 31′
6 Саид Эззатоллахи
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 3
10 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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