Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил второе место
Главный тренер армейцев отметил прогресс команды в последних турах после поражения от «Спартака» и рассказал о ситуации с травмированными, а его коллега из «Анжи» признался, что за игру ему стыдно.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Думаю, что мы опять порадовали наших болельщиков, делаем очень много правильных вещей, в последних матчах нашли правильный баланс между обороной и атакой, — начал Гончаренко. — Хорошо понимаем, когда мяч нужно придержать, когда, наоборот, идти вперед и создавать моменты, когда требуется хорошо отработать в обороне. Для меня как тренера это очень важно, мы действуем в едином порыве всей командой.
Можно оценить, как мы отреагировали на игру со «Спартаком»: нам нужны были четыре победы, и мы их добились, причем не выигрывая в один мяч и сохраняя счет, а побеждая с хорошим преимуществом. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся.
— Всю неделю поступали новости о проблемах футболистов со здоровьем. Сколько игроков сегодня выходили с повреждением?
— Достаточно много. Если Вася Березуцкий просит замену после первого тайма, а Игнашевич сейчас вылетает в Германию на операцию, вы сами можете представить уровень травматизма. Но ядро сохраняется, внутренний стержень у команды есть, и он позволяет все равно выходить и добиваться положительного результата.
Александр ГРИГОРЯН: «ХУДШАЯ ИГРА “АНЖИ” ПРИ МНЕ»
— Действительно, сегодня игра у нас абсолютно не получилась. Из всего того, что задумывали, ни в оборонительных действиях, ни в атакующих ничего не вышло. Хотя первые два гола, которые пришли в наши ворота легко и непринужденно, стали следствием травмы Фибеля, который играет с ней уже четвертый тур. Поэтому он и был заменен позже.
Безусловно, это худшая игра «Анжи» за тот период, что я работаю главным тренером здесь. Были матчи, за которые не стыдно, когда можно было получить удовольствие от результата и игры. Были встречи, которые не получались, но в них мы делали все возможное, чтобы добиться победы. А сегодняшняя игра вообще не далась, и за нее, если честно, стыдно.
— Следили ли за параллельными матчи конкурентов?
— Да. После перерыва.
— Как реагировали?
— Как вам сказать… Сидел после первого тайма, сразу не стал выходить на скамейку, хотел посмотреть сверху обзор нашей игры и внести коррективы по заменам. Константин Генич, который вел эфир — им же, комментаторам, больше заняться нечем — произнес: «Григоряна нет на лавке, наверное, просматривает матчи конкурентов». Думаю: ладно, моя персона, видимо, самая интересная, пойду тогда на лавочку. Но я не смотрел игру «Терека», смотрел наш футбол сверху, чтобы разобраться в структуре и подсказать ребятам. И в целом второй тайм мы провели достойно.
— С вашим приходом «Анжи» заиграл в агрессивный футбол и не боялся даже лидеров, за исключением разве что сегодняшнего матча. В чем секрет?
— Если честно, я хотел бы на этом закончить
|Виктор Гончаренко
|Александр Григорян
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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- Капитан команды
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