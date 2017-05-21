Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил второе место

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— Думаю, что мы опять порадовали наших болельщиков, делаем очень много правильных вещей, в последних матчах нашли правильный баланс между обороной и атакой, — начал Гончаренко. — Хорошо понимаем, когда мяч нужно придержать, когда, наоборот, идти вперед и создавать моменты, когда требуется хорошо отработать в обороне. Для меня как тренера это очень важно, мы действуем в едином порыве всей командой.

Можно оценить, как мы отреагировали на игру со «Спартаком»: нам нужны были четыре победы, и мы их добились, причем не выигрывая в один мяч и сохраняя счет, а побеждая с хорошим преимуществом. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся.

— Всю неделю поступали новости о проблемах футболистов со здоровьем. Сколько игроков сегодня выходили с повреждением?

— Достаточно много. Если Вася Березуцкий просит замену после первого тайма, а Игнашевич сейчас вылетает в Германию на операцию, вы сами можете представить уровень травматизма. Но ядро сохраняется, внутренний стержень у команды есть, и он позволяет все равно выходить и добиваться положительного результата.

Александр ГРИГОРЯН: «ХУДШАЯ ИГРА “АНЖИ” ПРИ МНЕ»

— Действительно, сегодня игра у нас абсолютно не получилась. Из всего того, что задумывали, ни в оборонительных действиях, ни в атакующих ничего не вышло. Хотя первые два гола, которые пришли в наши ворота легко и непринужденно, стали следствием травмы Фибеля, который играет с ней уже четвертый тур. Поэтому он и был заменен позже.

Безусловно, это худшая игра «Анжи» за тот период, что я работаю главным тренером здесь. Были матчи, за которые не стыдно, когда можно было получить удовольствие от результата и игры. Были встречи, которые не получались, но в них мы делали все возможное, чтобы добиться победы. А сегодняшняя игра вообще не далась, и за нее, если честно, стыдно.

— Следили ли за параллельными матчи конкурентов?

— Да. После перерыва.

— Как реагировали?

— Как вам сказать… Сидел после первого тайма, сразу не стал выходить на скамейку, хотел посмотреть сверху обзор нашей игры и внести коррективы по заменам. Константин Генич, который вел эфир — им же, комментаторам, больше заняться нечем — произнес: «Григоряна нет на лавке, наверное, просматривает матчи конкурентов». Думаю: ладно, моя персона, видимо, самая интересная, пойду тогда на лавочку. Но я не смотрел игру «Терека», смотрел наш футбол сверху, чтобы разобраться в структуре и подсказать ребятам. И в целом второй тайм мы провели достойно.

— С вашим приходом «Анжи» заиграл в агрессивный футбол и не боялся даже лидеров, за исключением разве что сегодняшнего матча. В чем секрет?