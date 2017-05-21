Футболист ЦСКА Игнашевич будет прооперирован в Германии

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Встреча с «Анжи» прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой ЦСКА — 4:0. Благодаря победе армейцы с 62 очками заняли второе место в турнирной таблице, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

«Достаточно много игроков у нас с травмами. Уж если Василий Березуцкий просит замену, если Игнашевич у нас вылетает на операцию в Германию, то по этим признакам можно судить о травматизме в команде», — сказал Гончаренко, не уточнив, когда 37-летнему защитнику будет сделана операция.

Также главный тренер армейцев отметил, что считает заслуженным то, что ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России. «Думаю, мы порадовали своих болельщиков, мы в последнее время делаем важные вещи, знаем, когда мяч подержать. Для меня как для тренера это важно. Очень здорово то, как мы восприняли игру со “Спартаком”, одержали после этого четыре победы, в целом, считаю, что наше положение заслуженное».

Ранее комментатор Константин Генич в эфире телеканала «Наш Футбол» сообщил, что Игнашевич последние две встречи провел с переломом плюсневой кости. В минувшем сезоне защитник сыграл 29 встреч за ЦСКА, в которых забил три гола.