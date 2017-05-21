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21 мая 2017, 18:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Чемпионат России по футболу становится интереснее с каждым годом

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) становится лучше с каждым годом, хорошим он получился и в сезоне-2016/17. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

По словам главы РФПЛ нынешний сезон выдался очень напряженным. Увеличить
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«Мне кажется, что с точки зрения спортивной составляющей и конкуренции чемпионат с каждым годом становится интереснее», — отметил Прядкин.

«Вы видели, что до последнего тура точно не было известно, кто покидает турнир напрямую, а кто попадает в стыки. Также только сегодня решилось, кто станет второй командой, которая сыграет в Лиге чемпионов, хотя в случае проигрыша ЦСКА туда мог попасть «Зенит». В основном, нам все очень понравилось, потому что турнир выдался очень напряженным, это третья-четвертая такая концовка, когда команды борются до последнего. Например, вы знаете, что «Оренбург», по сути, не дал «Ростову» попасть в еврокубки, куда в итоге пробился «Краснодар», — сказал глава РФПЛ.

Чемпионат РФПЛ сезона-2016/17 завершился в воскресенье матчами 30-го тура. Победителем первенства стал московский «Спартак» (69 очков), гарантировавший себе золото еще 7 мая, второе место занял ЦСКА (62), третье — санкт- петербургский «Зенит» (61), четвертое — «Краснодар» (48).

Покинули РФПЛ «Томь» (14) и «Крылья Советов» (28), занявшие 16-е и 15-е места соответственно. Их в РФПЛ сезона-2017/18 заменят московское «Динамо» и «Тосно» из Ленинградской области. Тульский «Арсенал» и «Оренбург» в переходных матчах за право участия в РФПЛ сезона-2017/18 сыграют с красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» соответственно, встречи пройдут 25 и 28 мая.
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