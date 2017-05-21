Голос сверху против «Зенита»
Под голос диктора по стадиону, который сообщал в Черкизове о голах ЦСКА, «Зенит» одержал победу, не имеющую никакого турнирного значения.
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Видимо, что-то случилось...
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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Черкизова
Так тускло «Зенит» в Москве не встречали давно. «Локомотив», конечно, не блещет высокой посещаемостью, но на матчи с Петербургом он обычно собирает приличную аудиторию. В этот же раз пустотами отсвечивала даже фанатская трибуна. Не самым массовым получился и выезд для болельщиков «Зенита». Оптимистов, которые приехали увидеть чудо, набралось не больше полутора тысяч человек. Взять больше очков, чем ЦСКА в параллельном матче с «Анжи» и попасть в Лигу чемпионов — это действительно было бы чудом. Оставалось наслаждаться футболом.
Два опаснейших для «Зенита» момента случились на двух московских стадионах примерно в одно время. Когда Натхо попал в штангу ворот «Анжи», Ари здорово бил с левой из пределов штрафной — Лодыгин спас. Удача пока была на стороне Питера. Совсем, правда, недолго.
Через несколько минут Ари убегал снова, но нарвался на жесткий прием Нету — обоим потребовалась помощь врачей.
Поначалу игру трудно было назвать мягкой. Пока сохранялась интрига, соперники друг друга не жалели. В этом плане было страшновато за Данни, который постоянно оказывался то рядом с Денисовым, то с Тарасовым.
К слову, Денисов и перед матчем, и во время построения тепло приветствовал бывших одноклубников. Никаких оскорблений в его адрес с гостевого сектора слышно не было.
Опорный хавбек, которого Станислав Черчесов так и не вызвал в сборную, чувствовал себя хорошо. Денисов не только разрушал, но и активно участвовал в созидании. На 17-й минуте, например, классно сыграл пяточкой в штрафную на Игнатьева. Могло получиться опасно.
Стартовый отрезок был за хозяевами. И тут питерцев решили добить окончательно — силами диктора по стадиону. Причем дважды. Сначала бодрый голос из динамиков сообщил на всю арену о мяче Игнашевича, а через короткое время и том, что счет стал 2:0 в пользу ЦСКА. Вообще, так обычно не делают, но «Локомотиву», как удалось выяснить, очень хотелось задеть соперника.
Как ни странно, «Зенит» это не деморализовало, а наоборот, как будто разозлило. Гости словно поняли, что теперь уже точно нечего терять, заиграли агрессивнее и вскоре забили. Нету подал на Кокорина, и еще один изгой сборной головой вколотил мяч в ворота.
Гол, правда, вызвал споры, потому что помощник арбитра поднял флажок, зафиксировав положение вне игры у Дзюбы. Но главный судья Вилков не увидел криминала и засчитал гол —
Концовка тайма вообще получилась для судейства сложной. Сначала Вилков не назначил пенальти после столкновения Гильерме и Жулиану, потом услышал в свой адрес матерную песню, а в конце с трудом разнял пару потасовок, наградив Дзюбу и Денисова желтыми карточками. ЦСКА тем временем повел 3:0, но об этом диктор сообщать уже не стал — видимо, поступил сигнал, что не стоит так уже откровенно влиять на состояние одной из команд.
Но вторая половина и без объявлений превратилась в формальность. Ушла нервозность, исчезла жесткость. У футболистов оставалось 45 минут, чтобы спокойно доиграть, не получив перед отпуском
Красивый эпизод случился на 60-й минуте, когда Кокорин классно бил с дистанции в дальний верхний угол, Гильерме в эффектном прыжке отвел угрозу. Тут же бразилец спас команду и после подачи с углового. Интересно, кого же из вратарей отцепит от Кубка конфедераций Черчесов?
В конце Семин имел возможность выпустить Лоськова — Дмитрий был в заявке — но судя по тому, в каком плотном пуховике сидел ветеран, пока остальные разминались, повторного прощания и не планировалось. Ход матча тоже не располагал к широким жестам — очевидно, что «Локо» не хотелось проигрывать последний матч в сезоне. На поле появился Касаев, который после зимнего перерыва почти лишился практики. Чуть раньше Тарасова заменил Баринов. Но ни тот, ни другой не смогли переломить ход игры. Трибуны запели: «Выпускай на поле Лоськова». Но третью замену Семин не сделал.
А вот Луческу ничего такого не кричали, да и он сам долго никого не менял — его все устраивало. И только когда Данни красивым ударом сделал счет 2:0 в пользу «Зенита», румын провел сразу тройную замену. Выпустил Кержакова, а вслед за ним — Молло и Эрнани. Разумеется, бомбардира встретили овацией. Двух новичков имени Луческу просто не освистали — и на том спасибо.
Интересно, где эти футболисты будут играть в следующем сезоне. Возможно, в новой команде Луческу?
|21.05.2017 15:00
|Зрители 14022
|основной раунд: 30-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|0:2
|Зенит
|Первый тайм: 0:1
|Юрий Семин
|Мирча Луческу
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|10
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
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