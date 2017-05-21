«Крылья Советов» дома проиграли грозненскому «Тереку» — 1:3 и покидают Премьер-лигу
Команда заканчивает сезон на 15-м месте.
В матче 30-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата Российской футбольной
Первый мяч самарцы пропустили на 37-й минуте. Мбенге вошел в штрафную, обыграл защитника и поразил ближний угол ворот Конюхова — 0:1. На 57-й минуте мяч забил Мохаммади. На 76-й минуте гол после подачи с угла поля забил Балай. На 90-й минуте самарцы один мяч отыграли. С 11-метрового точный удар нанес Бруно.
В итоге 1:3, поражение «Крыльев Советов». Наша команда заканчивает сезон на 15-м месте и покидает
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