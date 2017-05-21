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21 мая 2017, 21:51 | Футбол: Премьер-лига | НИА Самара

«Крылья Советов» дома проиграли грозненскому «Тереку» — 1:3 и покидают Премьер-лигу

Команда заканчивает сезон на 15-м месте.

В матче 30-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги «Крылья Советов» на «Металлурге» проиграли грозненскому «Тереку» — 1:3, сообщает пресс-служба ФК «КС».

Первый мяч самарцы пропустили на 37-й минуте. Мбенге вошел в штрафную, обыграл защитника и поразил ближний угол ворот Конюхова — 0:1. На 57-й минуте мяч забил Мохаммади. На 76-й минуте гол после подачи с угла поля забил Балай. На 90-й минуте самарцы один мяч отыграли. С 11-метрового точный удар нанес Бруно.

В итоге 1:3, поражение «Крыльев Советов». Наша команда заканчивает сезон на 15-м месте и покидает Премьер-лигу.
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