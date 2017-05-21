В матче 30-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги «Крылья Советов» на «Металлурге» проиграли грозненскому «Тереку» — 1:3, сообщает пресс-служба ФК «КС».

Первый мяч самарцы пропустили на 37-й минуте. Мбенге вошел в штрафную, обыграл защитника и поразил ближний угол ворот Конюхова — 0:1. На 57-й минуте мяч забил Мохаммади. На 76-й минуте гол после подачи с угла поля забил Балай. На 90-й минуте самарцы один мяч отыграли. С 11-метрового точный удар нанес Бруно.