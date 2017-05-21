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21 мая 2017, 17:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Шалимов рассчитывает остаться на посту главного тренера «Краснодар»

ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Игорь Шалимов рассчитывает остаться на посту главного тренера футбольного клуба «Краснодар» в следующем сезоне. Об этом он сообщил после выездного матча с «Томью» (5:1).

Краснодарцы заняли четвертое место в турнирной таблице и выступят в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Увеличить
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«Как все пока складывается, то да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Краснодарцы заняли четвертое место в турнирной таблице и выступят в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

В мае в пяти заключительных турах чемпионата «Краснодар» набрал пять очков. Эти результаты не позволили кубанской команде претендовать на медали чемпионата.

Отвечая на вопрос о том, почему команда достаточно слабо сыграла в концовке чемпионата, Шалимов ответил: «Может, дело в какой-то психологии победной, когда надо выигрывать — мы оступились в Оренбурге, дальше с большим трудом прошли эти три выезда. Будем думать над этой темой, потому что объяснить четко и понятно невозможно, но это была проблема, да».

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