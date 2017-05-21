Шалимов рассчитывает остаться на посту главного тренера «Краснодар»
ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Игорь Шалимов рассчитывает остаться на посту главного тренера футбольного клуба «Краснодар» в следующем сезоне. Об этом он сообщил после выездного матча с «Томью» (5:1).
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«Как все пока складывается, то да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Краснодарцы заняли четвертое место в турнирной таблице и выступят в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
В мае в пяти заключительных турах чемпионата «Краснодар» набрал пять очков. Эти результаты не позволили кубанской команде претендовать на медали чемпионата.
Отвечая на вопрос о том, почему команда достаточно слабо сыграла в концовке чемпионата, Шалимов ответил: «Может, дело в
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