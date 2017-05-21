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21 мая 2017, 17:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» отказался от общения с прессой после разгрома в Туле

После поражения в матче 30-го тура чемпионата России от «Оренбурга» (0:3) «Спартак» в полном составе отказались от общения с прессой, передает из Тулы спецкор «СЭ» Филипп ПАПЕНКОВ.

После поражения в матче 30-го тура чемпионата России от Оренбурга Спартак в полном составе отказались от общения с прессой. Увеличить
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Напомним, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера не пришел на пресс-конференцию по итогам встречи.

21.05.2017 15:00 Зрители 18500 основной раунд: 30-й тур Арсенал
Арсенал Т 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Массимо Каррера
Голы
3′ Федерико Иван Расич (К. Берхамов) 19
24′ Илья Максимов (М. Александров, К. Берхамов) 78
63′ Федерико Иван Расич 19
Нереализованные пенальти
35′ Ф. Расич 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 61
Мусса Думбья 26
Федерико Иван Расич 19
Александру Бурчану 62
46′ Стоппила Сунзу 13
Александр Денисов 71
49′ Илья Максимов 78
Игорь Горбатенко 39
75′ Кантемир Берхамов 7
Игорь Шевченко 88
1 Сергей Песьяков
14 Георгий Джикия 12′
16 Сальваторе Боккетти
33 Маурисиу
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
17 Георгий Тигиев 57′
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 56′
23 Дмитрий Комбаров
71 Ивелин Попов 63′
7 Джано Ананидзе
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
7 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
18 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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Спартак М
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