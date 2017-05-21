«Спартак» отказался от общения с прессой после разгрома в Туле
После поражения в матче 30-го тура чемпионата России от «Оренбурга» (0:3) «Спартак» в полном составе отказались от общения с прессой, передает из Тулы спецкор «СЭ» Филипп ПАПЕНКОВ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что главный тренер
|21.05.2017 15:00
|Зрители 18500
|основной раунд: 30-й тур
|Арсенал
Главные тренеры
|Сергей Кирьяков
|Массимо Каррера
Голы
|
|
Нереализованные пенальти
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|7
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter