Сёмин: Недоволен командой и тем, что первый гол был забит из офсайда

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Сёмин выразил недовольство действиями своих подопечных, а также заявил, что гости забили свой первый гол из положения вне игры.

«Эмоций было не очень много, как будто мы были в отпуске. В такой ситуации могут быть только поражения. Я недоволен командой, недоволен тем, что первый гол нам забили из офсайда — и это тоже повлияло. Повлияли жёлтые карточки, которые судья начал раздавать. Всё это повлияло в комплексе», — заявил Сёмин в эфире «Матча».