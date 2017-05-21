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21 мая 2017, 17:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сёмин: Недоволен командой и тем, что первый гол был забит из офсайда

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» (0:2) в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги.

Главный тренер Локомотива Юрий <span class=error>Сёмин</span> прокомментировал домашнее поражение от Зенита (0:2) в матче 30-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Сёмин выразил недовольство действиями своих подопечных, а также заявил, что гости забили свой первый гол из положения вне игры.

«Эмоций было не очень много, как будто мы были в отпуске. В такой ситуации могут быть только поражения. Я недоволен командой, недоволен тем, что первый гол нам забили из офсайда — и это тоже повлияло. Повлияли жёлтые карточки, которые судья начал раздавать. Всё это повлияло в комплексе», — заявил Сёмин в эфире «Матча».

21.05.2017 15:00 Зрители 14022 основной раунд: 30-й тур Локомотив
Локомотив М 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Семин Мирча Луческу
Голы
9 Александр Кокорин (Л. Нету, Жозе да Силвейра Маурисиу) 34′
10 Мигел Алвеш Данни (И. Смольников, А. Дзюба) 83′
Составы
34′ Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Владислав Игнатьев 20
79′ Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
35′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
38′ Игорь Денисов 27
Алексей Миранчук 59
Арикленес да Силва Ари 90
74′ Маркес Битанкур Майкон 7
Алан Касаев 11
56′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
1 Юрий Лодыгин
19 Игорь Смольников
81 Юрий Жирков
4 Доменико Кришито 39′
13 Луиш Нету
7 Виктор де Паула Жулиану
30 Ибрагим Цаллагов
10 Мигел Алвеш Данни (к)
8 Жозе да Силвейра Маурисиу 88′
33 Эрнани
22 Артем Дзюба 87′ 38′
11 Александр Кержаков
9 Александр Кокорин 88′
24 Йоан Молло 90+2′
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
10 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 6
2 Угловые 7
15 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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