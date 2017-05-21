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21 мая 2017, 17:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луческу: об уходе говорить некорректно, в течение месяца надо принять решение

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от выездного матча 30-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:0) и ответил на вопрос о своем будущем.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> поделился впечатлениями от выездного матча 30-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с Локомотивом (2:0) и ответил на вопрос о своем будущем. Увеличить
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«Мы закончили вне зоны ЛЧ, но игра, которую показывали, движется в нужном направлении. Это зрелищный комбинационный футбол. К сожалению, некоторые изменения в составе изменили игру. Во второй части чемпионата мы выступали хуже. В подтверждение моих слов — Данни было тяжело выйти на прежний уровень. Но теперь он полностью влился в команду. Кроме того мы начали играть на хороших полях. Наша команда имеет хорошие перспективы.

Сейчас не совсем чувствуется, что мы восполнили потерю Гарая, Витселя и Халка. Сложный год, но у «Зенита» есть команда, готовая показать результат в следующем сезоне. Уверен, что если бы мы не играли с «Тереком» в тех условиях, то сейчас имели бы путёвку в Лигу чемпионов. Уверен, что мы будем совсем другими в следующем сезоне.

У меня ещё год контракта, поэтому об уходе говорить не очень корректно. В течение месяца надо всем всё обдумать и принимать решение. Давление и якобы мои не очень хорошие отношения с футболистами негативно воздействовали на психологию команды,

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