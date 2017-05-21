Болельщики «Спартака» прорвались на поле во время выездного матча с «Арсеналом»

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«Спартак» досрочно, за три тура до конца турнира, стал победителем чемпионата России. В играх 28-го и 29-го туров болельщики красно-белых также выбегали на поле по окончании встреч.