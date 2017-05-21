Болельщики «Спартака» прорвались на поле во время выездного матча с «Арсеналом»
ТУЛА, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Не менее тысячи болельщиков московского «Спартака» прорвались на поле по окончании выездного матча 30-го тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом», передает с места событий корреспондент ТАСС.
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«Спартак» досрочно, за три тура до конца турнира, стал победителем чемпионата России. В играх 28-го и 29-го туров болельщики
|21.05.2017 15:00
|Зрители 18500
|основной раунд: 30-й тур
|Арсенал
Главные тренеры
|Сергей Кирьяков
|Массимо Каррера
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|7
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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