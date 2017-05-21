«Зенит» и «Краснодар» сыграют в Лиге Европы сезона-2017/18
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Зенит» и «Краснодар» по итогам заключительного тура чемпионата России по футболу завоевали право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Обе команды начнут выступление с третьего квалификационного раунда турнира. Еще одну путевку во второй по значимости еврокубковый турнир Европы завоевал московский «Локомотив», одержав победу в Кубке России. Железнодорожники стартуют в Лиге Европы сразу с группового этапа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter