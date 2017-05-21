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21 мая 2017, 17:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в Лиге Европы сезона-2017/18

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Зенит» и «Краснодар» по итогам заключительного тура чемпионата России по футболу завоевали право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

Обе команды начнут выступление с третьего квалификационного раунда турнира. Увеличить
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Обе команды начнут выступление с третьего квалификационного раунда турнира. Еще одну путевку во второй по значимости еврокубковый турнир Европы завоевал московский «Локомотив», одержав победу в Кубке России. Железнодорожники стартуют в Лиге Европы сразу с группового этапа.

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