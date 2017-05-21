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21 мая 2017, 17:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Крылья Советов» проиграли «Тереку» и вылетели из РФПЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» на своем поле проиграли грозненскому «Тереку» со счетом 1:3 в заключительном туре чемпионата России и вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В турнирной таблице Крылья Советов набрали 28 очков и заняли предпоследнее 15-е место. Увеличить
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В составе победителей отличились Аблайе Мбенге (37-я минута), Милад Мохаммади (56) и Беким Балай (76). У хозяев с пенальти гол забил Джанни Бруно (90).

В турнирной таблице «Крылья Советов» набрали 28 очков и заняли предпоследнее, 15-е место. Столько же очков в активе у «Арсенала», однако туляки имеют большее количество побед. Ранее во второй по силе дивизион первенства вылетела томская «Томь», в 30-м туре проигравшая «Краснодару» — 1:5. «Терек» с 48 очками финишировал пятым.

«Крылья Советов» во второй раз в истории вылетели в ФНЛ. Впервые команда покинула премьер-лигу в сезоне-2013/14, проиграв в переходных матчах московскому «Торпедо». Однако спустя сезон самарцы, выиграв первенство ФНЛ, вернулись в премьер-лигу.

«Томь» впервые пробилась в премьер-лигу в 2005 году и провела в ней семь сезонов подряд. Лучшим результатом стали восьмые места в сезонах 2006 и 2010 годов. Однако начиная с сезона-2011/12 «Томь» трижды вылетала в ФНЛ. В последний раз томичи вернулись в высший дивизион по итогам прошлого сезона, заняв третье место в ФНЛ и переиграв в стыковых играх краснодарскую «Кубань» (0:1 на выезде и 2:0 дома).

21.05.2017 15:00 основной раунд: 30-й тур Металлург
Крылья Советов 1:3 Терек
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Рашид Рахимов
Голы
90′ Жанни Брюно 29
17 Аблай Мбенг 37′
13 Милад Мохаммади (З. Плиев) 56′
18 Беким Балай (Г. Торже) 75′
Составы
Евгений Конюхов 13
Дмитрий Ятченко 3
Милан Родич 33
Сергей Божин 40
69′ Сергей Ткачев 77
64′ Жанни Брюно 29
Кристиан Паскуато 10
Сергей Корниленко (к) 8
Шелдон Бато 19
51′ Жозе Феррейра Надсон 6
Срджан Мияйлович 20
58′ Евгений Башкиров 2
Вячеслав Зинков 21
33 Виталий Гудиев
3 Норберт Дьембер 31′
5 Заурбек Плиев 64′
2 Дантас Биспу Родолфу (к)
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
13 Милад Мохаммади 39′
14 Далер Кузяев
20 Габриэл Торже 86′
77 Бернард Бериша
95 Магомед Митришев 79′
22 Резиуан Мирзов
17 Аблай Мбенг 73′
18 Беким Балай
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 5
13 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 6
4 Угловые 6
14 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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