«Крылья Советов» проиграли «Тереку» и вылетели из РФПЛ

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В составе победителей отличились Аблайе Мбенге (37-я минута), Милад Мохаммади (56) и Беким Балай (76). У хозяев с пенальти гол забил Джанни Бруно (90).

В турнирной таблице «Крылья Советов» набрали 28 очков и заняли предпоследнее, 15-е место. Столько же очков в активе у «Арсенала», однако туляки имеют большее количество побед. Ранее во второй по силе дивизион первенства вылетела томская «Томь», в 30-м туре проигравшая «Краснодару» — 1:5. «Терек» с 48 очками финишировал пятым.

«Крылья Советов» во второй раз в истории вылетели в ФНЛ. Впервые команда покинула премьер-лигу в сезоне-2013/14, проиграв в переходных матчах московскому «Торпедо». Однако спустя сезон самарцы, выиграв первенство ФНЛ, вернулись в премьер-лигу.