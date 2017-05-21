«Крылья Советов» проиграли «Тереку» и вылетели из РФПЛ

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В составе победителей отличились Аблайе Мбенге (37-я минута), Милад Мохаммади (56) и Беким Балай (76). У хозяев с пенальти гол забил Джанни Бруно (90).
В турнирной таблице «Крылья Советов» набрали 28 очков и заняли предпоследнее, 15-е место. Столько же очков в активе у «Арсенала», однако туляки имеют большее количество побед. Ранее во второй по силе дивизион первенства вылетела томская «Томь», в 30-м туре проигравшая «Краснодару» — 1:5. «Терек» с 48 очками финишировал пятым.
«Крылья Советов» во второй раз в истории вылетели в ФНЛ. Впервые команда покинула премьер-лигу в сезоне-2013/14, проиграв в переходных матчах московскому «Торпедо». Однако спустя сезон самарцы, выиграв первенство ФНЛ, вернулись в премьер-лигу.
«Томь» впервые пробилась в премьер-лигу в 2005 году и провела в ней семь сезонов подряд. Лучшим результатом стали восьмые места в сезонах 2006 и 2010 годов. Однако начиная с сезона-2011/12 «Томь» трижды вылетала в ФНЛ. В последний раз томичи вернулись в высший дивизион по итогам прошлого сезона, заняв третье место в ФНЛ и переиграв в стыковых играх краснодарскую «Кубань» (0:1 на выезде и 2:0 дома).