«Краснодар» разгромил в гостях «Томь» и вышел в Лигу Европы

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Счет уже на 17-й минуте открыл шведский полузащитник краснодарцев Виктор Классон. На 26-й минуте отличился лидер «Краснодара» Федор Смолов. На 33-й минуте уругвайский полузащитник Маурисио Перейра ударом со штрафного довел преимущество гостей до трех мячей. На 49-й минуте гол форварда Александра Соболева с 11-метровой отметки позволил томской команде сократить разницу в счете. Однако на 71-й минуте Налдо вновь довел счет до крупного. В конце второго тайма Федор Смолов оформил дубль и установил окончательный счет.

Таким образом, «Краснодар» набрал 49 очков, обошел в турнирной таблице «Ростов» и, заняв четвертое место, обеспечил себе участие в Лиге Европы. Подопечные Игоря Шалимова в следующем сезоне начнут свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда.