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21 мая 2017, 17:25 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Краснодар» разгромил в гостях «Томь» и вышел в Лигу Европы

Футболисты «Краснодара» в заключительном туре чемпионата России на выезде переиграли «Томь» со счетом 5:1.

Футболисты Краснодара в заключительном туре чемпионата России на выезде переиграли <span class=error>Томь</span> со счетом 5:1. Увеличить
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Счет уже на 17-й минуте открыл шведский полузащитник краснодарцев Виктор Классон. На 26-й минуте отличился лидер «Краснодара» Федор Смолов. На 33-й минуте уругвайский полузащитник Маурисио Перейра ударом со штрафного довел преимущество гостей до трех мячей. На 49-й минуте гол форварда Александра Соболева с 11-метровой отметки позволил томской команде сократить разницу в счете. Однако на 71-й минуте Налдо вновь довел счет до крупного. В конце второго тайма Федор Смолов оформил дубль и установил окончательный счет.

Таким образом, «Краснодар» набрал 49 очков, обошел в турнирной таблице «Ростов» и, заняв четвертое место, обеспечил себе участие в Лиге Европы. Подопечные Игоря Шалимова в следующем сезоне начнут свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда.

«Томь» набрала по итогам чемпионата 14 очков и заняла последнее место в российской премьер-лиге.

21.05.2017 15:00 основной раунд: 30-й тур Труд
Томь 1:5 Краснодар
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Валерий Петраков Игорь Шалимов
Голы
49′ Александр Соболев 97
16 Виктор Классон (Ф. Смолов, М. Перейра) 17′
90 Федор Смолов 26′
33 Маурисио Перейра 33′
3 Эдиналду Гомес Налду (К. Рамирес, М. Перейра) 72′
90 Федор Смолов (Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью, Ф. Вандерсон) 79′
Составы
Александр Мелихов 42
41′ Руслан Салахутдинов 65
Антон Митерев 84
Анте Пульич (к) 4
Марк Карымов 69
Александр Букачев 96
32′ Никита Гвинейский 98
51′ Дмитрий Сасин 87
Даниил Большунов 88
Александр Соболев 97
69′ 86′ Александр Науменко 94
Андрей Зорин 41
88 Андрей Синицын
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
16 Виктор Классон
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
30 Роман Шишкин
90 Федор Смолов
17 Виталий Калешин 46′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
8 Юрий Газинский 73′
15 Илья Жигулев
33 Маурисио Перейра 80′
11 Вячеслав Подберезкин
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 14
3 Удары (всего) 21
3 Удары в створ 11
2 Угловые 4
16 Фолы 15
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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