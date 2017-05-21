«Оренбург» обыграл «Ростов», хозяева сыграют в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ
Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 2:0 в пользу «Оренбурга».
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В составе победителей отличились Роман Воробьев и Сергей Бреев. В концовке были удалены Нобоа и Дюриш. «Оренбург» набрал 30 очков и занял 13-е место. Команде предстоят стыковые матчи за право остаться в РФПЛ. «Ростов»
Главные тренеры
|Роберт Евдокимов
|Иван Данильянц
Голы
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Составы
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Статистика
|6
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|1
|2
|Голевые моменты
|3
|3
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|12
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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