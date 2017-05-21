«Оренбург» обыграл «Ростов», хозяева сыграют в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ

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В составе победителей отличились Роман Воробьев и Сергей Бреев. В концовке были удалены Нобоа и Дюриш. «Оренбург» набрал 30 очков и занял 13-е место. Команде предстоят стыковые матчи за право остаться в РФПЛ. «Ростов» из-за поражения с 48 очками занял шестое место и не сумел пробиться в еврокубки.