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21 мая 2017, 17:32 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Оренбург» обыграл «Ростов», хозяева сыграют в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ

Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 2:0 в пользу «Оренбурга».

Матч последнего 30-го тура чемпионата России между Оренбургом и Ростовом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 2:0 в пользу Оренбурга. Увеличить
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В составе победителей отличились Роман Воробьев и Сергей Бреев. В концовке были удалены Нобоа и Дюриш. «Оренбург» набрал 30 очков и занял 13-е место. Команде предстоят стыковые матчи за право остаться в РФПЛ. «Ростов» из-за поражения с 48 очками занял шестое место и не сумел пробиться в еврокубки.

21.05.2017 15:00 основной раунд: 30-й тур Газовик
Оренбург 2:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Иван Данильянц
Голы
52′ Роман Воробьев 5
75′ Сергей Бреев (Р. Воробьев) 23
Составы
Александр Руденко 1
Андрей Малых 12
Дмитрий Андреев (к) 15
Адессойе Ойеволе 58
77′ Владимир Парняков 9
Вадим Афонин 29
72′ Благое Георгиев 40
Станислав Драгун 50
22′ 68′ Игорь Коронов 24
79′ Сергей Бреев 23
21′ 75′ Элгуджа Лобжанидзе 45
Анзор Саная 10
80′ 85′ Роман Воробьев 5
90+3′ Михал Дюриш 16
77 Никита Медведев
30 Федор Кудряшов
23 Миха Мевля
89 Александр Ерохин 9′
84 Александр Гацкан (к) 88′
16 Кристиан Нобоа 90+3′
7 Дмитрий Полоз
20 Сердар Азмун 86′
2 Тимофей Калачев 54′ 49′
28 Андрей Препелицэ
44 Гонсалес Сесар Навас 15′
22 Марко Симич
19 Хорен Байрамян 29′
5 Денис Терентьев 53′
Статистика
6 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 3
3 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
1 Угловые 6
14 Фолы 12
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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