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21 мая 2017, 17:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» обыграл «Локомотив», но остался без Лиги чемпионов

«Зенит» в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги победил «Локомотив». Голами в составе сине-бело-голубых отметились Александр Кокорин и Данни.

Зенит в гостевом матче 30-го тура <nobr>премьер-лиги</nobr> победил Локомотив. Увеличить
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«Зенит» в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов не смог опередить ЦСКА, который в другой встрече заключительного тура разгромил «Анжи», занял третье место в чемпионате России и получил путевку в Лигу Европы. В следующем сезоне питерская команда стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

21.05.2017 15:00 Зрители 14022 основной раунд: 30-й тур Локомотив
Локомотив М 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Семин Мирча Луческу
Голы
9 Александр Кокорин (Л. Нету, Жозе да Силвейра Маурисиу) 34′
10 Мигел Алвеш Данни (И. Смольников, А. Дзюба) 83′
Составы
34′ Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Владислав Игнатьев 20
79′ Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
35′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
38′ Игорь Денисов 27
Алексей Миранчук 59
Арикленес да Силва Ари 90
74′ Маркес Битанкур Майкон 7
Алан Касаев 11
56′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
1 Юрий Лодыгин
19 Игорь Смольников
81 Юрий Жирков
4 Доменико Кришито 39′
13 Луиш Нету
7 Виктор де Паула Жулиану
30 Ибрагим Цаллагов
10 Мигел Алвеш Данни (к)
8 Жозе да Силвейра Маурисиу 88′
33 Эрнани
22 Артем Дзюба 87′ 38′
11 Александр Кержаков
9 Александр Кокорин 88′
24 Йоан Молло 90+2′
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
10 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 6
2 Угловые 7
15 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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