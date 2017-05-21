«Зенит» обыграл «Локомотив», но остался без Лиги чемпионов
«Зенит» в гостевом матче 30-го тура
премьер-лиги победил «Локомотив». Голами в составе сине-бело-голубых отметились Александр Кокорин и Данни.
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«Зенит» в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов не смог опередить ЦСКА, который в другой встрече заключительного тура разгромил «Анжи», занял третье место в чемпионате России и получил путевку в Лигу Европы. В следующем сезоне питерская команда стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
|21.05.2017 15:00
|Зрители 14022
|основной раунд: 30-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|0:2
|Зенит
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Мирча Луческу
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|10
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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