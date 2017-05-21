«Зенит» обыграл «Локомотив», но остался без Лиги чемпионов

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«Зенит» в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов не смог опередить ЦСКА, который в другой встрече заключительного тура разгромил «Анжи», занял третье место в чемпионате России и получил путевку в Лигу Европы. В следующем сезоне питерская команда стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы.