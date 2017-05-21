«Арсенал» Т разгромил «Спартак» и завоевал право играть в переходных матчах

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Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Федерико Расич, который отличился дважды, и Илья Максимов.

Таким образом, «Спартак», досрочно обеспечивший себе чемпионство, завершил сезон с 69 очками в активе. «Арсенал» (28) поднялся с предпоследней 15-й строчки в турнирной таблице РФПЛ на 14-ю и завоевал право играть в переходных матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе.