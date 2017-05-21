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21 мая 2017, 17:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» Т разгромил «Спартак» и завоевал право играть в переходных матчах

В матче 30-го тура российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал на своём поле «Спартак».

В матче 30-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> тульский Арсенал принимал на своём поле Спартак. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Федерико Расич, который отличился дважды, и Илья Максимов.

Таким образом, «Спартак», досрочно обеспечивший себе чемпионство, завершил сезон с 69 очками в активе. «Арсенал» (28) поднялся с предпоследней 15-й строчки в турнирной таблице РФПЛ на 14-ю и завоевал право играть в переходных матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе.

21.05.2017 15:00 Зрители 18500 основной раунд: 30-й тур Арсенал
Арсенал Т 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Массимо Каррера
Голы
3′ Федерико Иван Расич (К. Берхамов) 19
24′ Илья Максимов (М. Александров, К. Берхамов) 78
63′ Федерико Иван Расич 19
Нереализованные пенальти
35′ Ф. Расич 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 61
Мусса Думбья 26
Федерико Иван Расич 19
Александру Бурчану 62
46′ Стоппила Сунзу 13
Александр Денисов 71
49′ Илья Максимов 78
Игорь Горбатенко 39
75′ Кантемир Берхамов 7
Игорь Шевченко 88
1 Сергей Песьяков
14 Георгий Джикия 12′
16 Сальваторе Боккетти
33 Маурисиу
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
17 Георгий Тигиев 57′
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 56′
23 Дмитрий Комбаров
71 Ивелин Попов 63′
7 Джано Ананидзе
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
7 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
18 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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