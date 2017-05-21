«Арсенал» Т разгромил «Спартак» и завоевал право играть в переходных матчах
В матче 30-го тура российской
Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал на своём поле «Спартак».
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Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Федерико Расич, который отличился дважды, и Илья Максимов.
Таким образом, «Спартак», досрочно обеспечивший себе чемпионство, завершил сезон с 69 очками в активе. «Арсенал» (28) поднялся с предпоследней 15-й строчки в турнирной таблице РФПЛ на 14-ю и завоевал право играть в переходных матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе.
|21.05.2017 15:00
|Зрители 18500
|основной раунд: 30-й тур
|Арсенал
Главные тренеры
|Сергей Кирьяков
|Массимо Каррера
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|7
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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