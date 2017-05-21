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21 мая 2017, 17:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» в Перми одолел «Амкар», «Уфа» победила «Урал»

«Рубин» одержал победу над «Амкаром» в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги.

Рубин одержал победу над <span class=error>Амкаром</span> в матче 30-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Встреча прошла в Перми и закончилась со счётом 2:1 в пользу казанской команды.

Голами в составе «Рубина» отметились Жонатас и Максим Канунников, за «Амкар» забил Бранко Йовичич. Гости заканчивали игру вдесятером из-за удаления Алекса Сонга на 84-й минуте.

В ещё одном матче заключительного тура «Уфа» с минимальным со счётом обыграла «Урал» (1:0). Единственный мяч на 38-й минуте забил Кеинде Фатай.

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