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21 мая 2017, 17:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Смолов второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов стал лучшим бомбардиром розыгрыша российской Премьер-Лиги сезона-2016/17.

Нападающий Краснодара Фёдор Смолов стал лучшим бомбардиром розыгрыша российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> сезона-2016/17. Увеличить
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В заключительном туре Смолов оформил дубль в матче с «Томью» (5:1) и довёл количество своих голов в первенстве до 17 — лучший показатель этого сезона.

27-летний Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата второй сезон кряду — в прошлом он забил 20 мячей.

Второе место занял форвард «Зенита» Артём Дзюба, в активе которого 13 голов. Третий — полузащитник «Спартака» Квинси Промес (12 голов).

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