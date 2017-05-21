Смолов второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром РФПЛ

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В заключительном туре Смолов оформил дубль в матче с «Томью» (5:1) и довёл количество своих голов в первенстве до 17 — лучший показатель этого сезона.

27-летний Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата второй сезон кряду — в прошлом он забил 20 мячей.

Второе место занял форвард «Зенита» Артём Дзюба, в активе которого 13 голов. Третий — полузащитник «Спартака» Квинси Промес (12 голов).