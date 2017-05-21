Фанаты «Спартака» вырывали кресла арены ФК «Арсенал» и пытались поджечь их

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Встреча проходит в воскресенье в Туле, «Арсенал» ведет со счетом 3:0. «Спартак» 7 мая за три тура до окончания чемпионата обеспечил себе золотые медали, в десятый раз в истории став чемпионом страны.

Фанаты «Спартака» вырвали несколько десятков кресел, сложили их в одну кучу и пытались поджечь, но оперативно сработали пожарные.