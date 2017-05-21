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21 мая 2017, 17:01 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фанаты «Спартака» вырывали кресла арены ФК «Арсенал» и пытались поджечь их

Болельщики московского «Спартака» во время матча 30-го тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом» вырывали кресла стадиона и пытались их поджечь на секторе.

Болельщики московского Спартака во время матча 30-го тура чемпионата России по футболу с тульским Арсеналом вырывали кресла стадиона и пытались их поджечь на секторе. Увеличить
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Встреча проходит в воскресенье в Туле, «Арсенал» ведет со счетом 3:0. «Спартак» 7 мая за три тура до окончания чемпионата обеспечил себе золотые медали, в десятый раз в истории став чемпионом страны.

Фанаты «Спартака» вырвали несколько десятков кресел, сложили их в одну кучу и пытались поджечь, но оперативно сработали пожарные.

21.05.2017 15:00 основной раунд: 30-й тур Арсенал
Арсенал Т 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Массимо Каррера
Голы
3′ Федерико Иван Расич (К. Берхамов) 19
24′ Илья Максимов (М. Александров, К. Берхамов) 78
63′ Федерико Иван Расич 19
Нереализованные пенальти
35′ Ф. Расич 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 61
Мусса Думбья 26
Федерико Иван Расич 19
Александру Бурчану 62
46′ Стоппила Сунзу 13
Александр Денисов 71
48′ Илья Максимов 78
Игорь Горбатенко 39
75′ Кантемир Берхамов 7
Игорь Шевченко 88
1 Сергей Песьяков
14 Георгий Джикия 12′
16 Сальваторе Боккетти
33 Маурисиу
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
17 Георгий Тигиев 57′
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 56′
23 Дмитрий Комбаров
71 Ивелин Попов 63′
7 Джано Ананидзе
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
2 Угловые 7
18 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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