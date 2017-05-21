ЦСКА разгромил «Анжи» и вышел в Лигу чемпионов

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Голами у армейцев отметились Сергей Игнашевич, дважды Витинью и еще один мяч на счету Федора Чалова.

Эта победа гарантировала ЦСКА место в отборочном раунде Лиги чемпионов-2017/18. «Зенит», выигравший в параллельной встрече у «Локомотива», остался на третьем месте и представит Россию в Лиге Европы. Махачкалинцы, в свою очередь, сохранили место в премьер-лиге на следующий сезон.

ЦСКА стартует в главном клубном турнире Европы с 3-го отборочного раунда «Турнира 15». Игры этого этапа пройдут в конце июля и начале августа. С той же стадии начнут борьбу киевское «Динамо» (в пару к красно-синим точно не попадет), «Аякс» (если не выиграет финал Лиги Европы), «Янг Бойз» и «Ницца».

Таким образом, тройка призеров РФПЛ-2016/17 выглядит следующим образом: «Спартак» — 69 очков, ЦСКА — 62 очка, «Зенит» — 61 очко.