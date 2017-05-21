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21 мая 2017, 16:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА разгромил «Анжи» и вышел в Лигу чемпионов

ЦСКА в заключительном матче чемпионата России на своем поле разгромил «Анжи».

ЦСКА в заключительном матче чемпионата России на своем поле разгромил <span class=error>Анжи</span>. Увеличить
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Голами у армейцев отметились Сергей Игнашевич, дважды Витинью и еще один мяч на счету Федора Чалова.

Эта победа гарантировала ЦСКА место в отборочном раунде Лиги чемпионов-2017/18. «Зенит», выигравший в параллельной встрече у «Локомотива», остался на третьем месте и представит Россию в Лиге Европы. Махачкалинцы, в свою очередь, сохранили место в премьер-лиге на следующий сезон.

ЦСКА стартует в главном клубном турнире Европы с 3-го отборочного раунда «Турнира 15». Игры этого этапа пройдут в конце июля и начале августа. С той же стадии начнут борьбу киевское «Динамо» (в пару к красно-синим точно не попадет), «Аякс» (если не выиграет финал Лиги Европы), «Янг Бойз» и «Ницца».

Таким образом, тройка призеров РФПЛ-2016/17 выглядит следующим образом: «Спартак» — 69 очков, ЦСКА — 62 очка, «Зенит» — 61 очко.

21.05.2017 15:00 основной раунд: 30-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Анжи
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Александр Григорян
Голы
17′ Сергей Игнашевич (Б. Натхо) 4
24′ Виктор Винисиус Витинью (Б. Натхо) 20
38′ Виктор Винисиус Витинью (А. Головин, Ф. Чалов) 20
49′ Федор Чалов (Виктор Винисиус Витинью) 63
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
33′ Понтус Вернблум 3
60′ Василий Березуцкий 24
Зоран Тошич 7
84′ Виктор Винисиус Витинью 20
Астемир Гордюшенко 72
72′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид Юрченко (к)
24 Сергей Паршивлюк
57 Магомед Мусалов
5 Александр Жиров
37 Батраз Хадарцев
91 Павел Яковлев
19 Павел Долгов
2 Гурам Тетрашвили
45 Тома Фибель 46′
92 Сергей Брызгалов
21 Максим Батов 76′
17 Святослав Георгиевский
77 Аяз Гулиев 46′ 31′
6 Саид Эззатоллахи
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 2
6 Угловые 3
10 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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