Дмитрий Селюк: Головин в «Челси»? Зинченко уже «убили» в «Манчестер Сити»

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— Здесь вот какая штука, — начал Селюк. — Нужно эту ситуацию рассматривать в разрезе всего российского футбола. Вот что делают китайцы? Скупили клубы по всей Европе и приводят туда двух-трех своих соотечественников. Там они обучаются, растут. И через несколько лет мы уже увидим совершенно другую сборную Китая, выступающую на совершенно другом уровне.

— Головин и «Челси» — из этой же истории?

— Если Головин перейдет в «Челси», учитывая, кто владеет лондонским клубом, то парень может кое-чему обучиться у Антонио Конте.

— Для этого нужно проходить в основной состав…

— Вот именно. Еще не факт, что Головину дадут тренироваться с основой. Видимо, Слуцкий, живущий сейчас в Англии, дал своему бывшему игроку очень лестные рекомендации. Головин — талантливый полузащитник. Вообще вопросов нет. Но мне сразу же приходит на ум Зинченко.

— Головин может повторить судьбу украинца?

— О Зинченко я говорил еще до того, как он ушел из «Уфы». Мы увидели просто убийство футболиста! Но меня никто не слушал. Люди говорили, что мы идем в «Манчестер Сити» к великому Гвардьоле и еще выставим «горожанам» свои условия. А что на выходе? Зинченко даже не разрешают пройти рядом со стадионом!

— Его отдали в аренду в ПСВ.

— Он и там полировал лавку! В чем смысл этого перехода? Определенная группа людей, наверное, выиграла от этой сделки. Но сам футболист — погибший альпинист какой-то! В данном случае хозяин «Челси» — россиянин, он не станет уничтожать Головина. Но кто знает, как произойдет на самом деле.

— Все-таки, на ваш взгляд, переход Головина в «Челси» возможен?

— Я в это не верю. Тем более пишут о 20 миллионах фунтах стерлингов… Не готов он для этого уровня. Хотя, в принципе, Головин мог бы многому научиться у Конте. Итальянец — это супертренер! Вот Луческу постоянно плачется — то ему не так, это не устраивает. А Конте купил фактически только одного игрока Канте и благодаря своей работе, тактическим вещам берет трофеи.

И потренироваться под его руководством — это большое дело, приведет к качественному скачку хавбека ЦСКА. Но объективно говоря, Александр сыроват для основы «синих». Просто сыроват еще. Здесь, конечно, многое зависит от того, как подписать контракт.

— В смысле?

— В соглашении можно прописать, что Головин игрок только первой команды и не имеет права тренироваться с дублем. Чтобы его сразу не скинули… К сожалению, очень много игроков «Челси» ходят по арендам. Но, как я уже сказал, не верю в этот переход Головина. Есть, правда, маленькая вероятность, что Абрамович возьмет молодого армейца, чтобы воспитать его как сильного футболиста для сборной России. Но это всего лишь моя гипотеза.

Вообще россияне плохо адаптируются в Англии. Может быть, только у Аршавина было полтора сезона в «Арсенале». Россиянам лучше подходит Испания. Мостовой, Карпин. В АПЛ — атлетичный футбол.

Меня вот удивляет, когда комментаторы что-то говорят про Яя Туре….

— А что они говорят?