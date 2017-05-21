Всем Головин. Кто уезжал из России в топ-клуб: от Аршавина до Ярошика

Иржи ЯРОШИК

Переход: из ЦСКА в «Челси» (2005).

Перешел в ЦСКА в 2003-м, а зимой 2005-го был продан в «Челси» — сумма трансфера, по данным transfermarkt.de, составила 12 миллионов евро. Иржи стал с командой чемпионом Англии, однако затем был отдан в аренду в «Бирмингем».

Неманья ВИДИЧ

Переход: из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» (2006).

Сербский защитник привлек внимание европейских клубов еще до того, как приехал в «Спартак», но потенциальных покупателей отпугивала его травма спины. Красно-белые же рискнули, приобрели и вылечили Видича, после чего он полтора сезона провел на высоком уровне, успев попасть в список лучших легионеров РФПЛ всех времен и помочь завоевать команде серебро. А потом на горизонте появился «Манчестер Юнайтед» — и карьера Неманьи сделала крутой поворот. После небольшой раскачки серб влился в коллектив, застолбил место в основе, а далее принялся завоевывать командные титулы и личные награды. На его счету — и пять чемпионств, и Кубок Лиги чемпионов, и два приза лучшему футболисту сезона в премьер-лиге. Капитанскую повязку «красных дьяволов» Видич носил вплоть до ухода в «Интер» в 2014-м.

Мартин ШКРТЕЛ

Переход: из «Зенита» в «Ливерпуль» (2008).

В это сложно сейчас поверить, но в далеком 2004-м сине-бело-голубые отдали за словацкого защитника «Тренчину» смешные 300 тысяч евро. А в 2008-м он перебрался в «Ливерпуль» уже за 10 миллионов. Перед этим, правда, Шкртел успел верой и правдой послужить «Зениту» и стать одним из героев чемпионского 2007 года. И в Англии у Мартина тоже все вышло замечательно — за «красных» он провел восемь лет и более трех сотен матчей, получил репутацию одного из самых мощных и бесстрашных центральных защитников-бомбардиров. Правда, титул завоевал лишь один — Кубок лиги. В 2016-м перебрался в турецкий «Фенербахче».

Бранислав ИВАНОВИЧ

Переход: из «Локомотива» в «Челси» (2008).

Лучший сезон в России сербский защитник провел в 2007-м, когда у железнодорожников, напротив, было настоящее смутное время имени Анатолия Бышовца — заговоры, скандалы, интриги, расследования, отчисления… Однако все это не помешало Ивановичу проявить себя на славу и привлечь внимание европейских грандов. Им интересовались «Аякс», «Милан», «Ювентус», «Интер», а выбрал Бранислав «Челси». И сейчас можно уверенно сказать, что не прогадал — из титулов он собрал уже все, что только можно, — и чемпионства, и местный Кубок, и оба европейских титула. А зимой 2017-го Иванович вернулся в Россию — уже в «Зенит».

ЖО

Переход: из ЦСКА в «Манчестер Сити» (2008).

После двух хороших сезонов в России бразилец привлек внимание «Сити», делающего тогда первые шаги по пути к грандам при арабских шейхах-владельцах. 21-летний на тот момент армейский футболист как раз и стал самой крупной на тот момент покупкой «горожан» — за нападающего они отдали 24 миллиона евро! А на выходе случился громкий пшик. Жо провел лишь 23 матча во всех турнирах, забил в них три мяча, дважды отдавался в аренду, а в 2011-м уехал из Манчестера навсегда.

Юрий ЖИРКОВ

Переход: из ЦСКА в «Челси» (2009).

На волне удачного Euro-2008 из России уехало несколько ярких сборников, Жирков стал одним из них. В «Челси» Юрия приняли радушно, однако незаменимым игроком он так и не стал — помешали травма, высокая конкуренция, тренерские взгляды и, как поговаривают, некоторая замкнутость. Забил он за лондонский клуб лишь один гол — в ворота «Спартака» в Лиге чемпионов. Впрочем, ценный опыт Жирков все равно получил, а спустя два года вернулся в Россию — в «Анжи», затем перешел в «Динамо», откуда — в «Зенит», где и выступает по сей день.

Андрей АРШАВИН

Переход: из «Зенита» в «Арсенал» (2009).

О трансфере самого яркого российского футболиста XXI века из Санкт-Петербурга в Лондон можно было снимать полноценный фильм-детектив: там был и долгий динамичный сюжет, и всевозможные сложности, и счастливая развязка. Радостно поначалу складывалась и карьера Аршавина в «Арсенале». Ему не потребовалось много времени на адаптацию, почти сразу Андрей стал играть и приносить пользу. В первом же своем сезоне российский футболист вписал имя в историю, забив четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде», хорошим у него получился и следующий год. А вот затем, шаг за шагом, Аршавин стал все чаще попадать на скамейку запасных и в результате последние месяцы не доигрывал в Лондоне, а досиживал. В итоге «Аршавин» вернулся в «Зенит», а по истечении контракта с питерцами выступает в казахстанском «Кайрате».

ВИЛЛИАН

Переход: из «Анжи» в «Челси» (2013).

Мало кто понял, зачем вообще бразилец, один из самых ярких атакующих футболистов «Шахтера», приезжал в Россию. Ответом, само собой, были баснословные деньги «Анжи», и, наверное, счастье Виллиана в том, что надолго в Махачкале он не задержался из-за нагрянувшей смены развития дагестанского клуба. В результате пришло приглашение из «Челси» (куда он отправился в компании с Это'О), где бразилец сразу стал своим. В 2015-м он выиграл золотые медали, а в 2016-м был признан болельщиками лучшим футболистом года.

Ахмед МУСА

Переход: из ЦСКА в «Лестер» (2016).

В ЦСКА нигериец выиграл все внутренние трофеи — чемпионат, Кубок и Суперкубок. Летом 2016-го был продан в «Лестер». Портал transfermarkt.de оценивал сумму сделки в 16,5 миллиона фунтов. По итогам сезона сложно сказать, что Муса усилил «Лестер» — на фоне провалившей сезон команды, новобранец ничего выдающегося не показал. В 32 матчах во всех турнирах провел лишь 4 гола. Идут слухи, что Муса может вернуться в ЦСКА на правах аренды.