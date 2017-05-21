Всем Головин. Кто уезжал из России в топ-клуб: от Аршавина до Ярошика
Сегодня стало известно о том, что «Челси» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину. По информации издания Daily Mail, сумма сделки оценивается в 20 миллионов фунтов. «СЭ» вспоминает футболистов — россиян и иностранцев, переезжавших из РФПЛ в
топ-клубы Англии.
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Иржи ЯРОШИК
Переход: из ЦСКА в «Челси» (2005).
Перешел в ЦСКА в 2003-м, а зимой 2005-го был продан в «Челси» — сумма трансфера, по данным transfermarkt.de, составила 12 миллионов евро. Иржи стал с командой чемпионом Англии, однако затем был отдан в аренду в «Бирмингем».
Неманья ВИДИЧ
Переход: из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» (2006).
Сербский защитник привлек внимание европейских клубов еще до того, как приехал в «Спартак», но потенциальных покупателей отпугивала его травма спины.
Мартин ШКРТЕЛ
Переход: из «Зенита» в «Ливерпуль» (2008).
В это сложно сейчас поверить, но в далеком 2004-м
Бранислав ИВАНОВИЧ
Переход: из «Локомотива» в «Челси» (2008).
Лучший сезон в России сербский защитник провел в 2007-м, когда у железнодорожников, напротив, было настоящее смутное время имени Анатолия Бышовца — заговоры, скандалы, интриги, расследования, отчисления… Однако все это не помешало Ивановичу проявить себя на славу и привлечь внимание европейских грандов. Им интересовались «Аякс», «Милан», «Ювентус», «Интер», а выбрал Бранислав «Челси». И сейчас можно уверенно сказать, что не прогадал — из титулов он собрал уже все, что только можно, — и чемпионства, и местный Кубок, и оба европейских титула. А зимой 2017-го Иванович вернулся в Россию — уже в «Зенит».
ЖО
Переход: из ЦСКА в «Манчестер Сити» (2008).
После двух хороших сезонов в России бразилец привлек внимание «Сити», делающего тогда первые шаги по пути к грандам при арабских
Юрий ЖИРКОВ
Переход: из ЦСКА в «Челси» (2009).
На волне удачного Euro-2008 из России уехало несколько ярких сборников, Жирков стал одним из них. В «Челси» Юрия приняли радушно, однако незаменимым игроком он так и не стал — помешали травма, высокая конкуренция, тренерские взгляды и, как поговаривают, некоторая замкнутость. Забил он за лондонский клуб лишь один гол — в ворота «Спартака» в Лиге чемпионов. Впрочем, ценный опыт Жирков все равно получил, а спустя два года вернулся в Россию — в «Анжи», затем перешел в «Динамо», откуда — в «Зенит», где и выступает по сей день.
Андрей АРШАВИН
Переход: из «Зенита» в «Арсенал» (2009).
О трансфере самого яркого российского футболиста XXI века из
ВИЛЛИАН
Переход: из «Анжи» в «Челси» (2013).
Мало кто понял, зачем вообще бразилец, один из самых ярких атакующих футболистов «Шахтера», приезжал в Россию. Ответом, само собой, были баснословные деньги «Анжи», и, наверное, счастье Виллиана в том, что надолго в Махачкале он не задержался
Ахмед МУСА
Переход: из ЦСКА в «Лестер» (2016).
В ЦСКА нигериец выиграл все внутренние трофеи — чемпионат, Кубок и Суперкубок. Летом 2016-го был продан в «Лестер». Портал transfermarkt.de оценивал сумму сделки в 16,5 миллиона фунтов. По итогам сезона сложно сказать, что Муса усилил «Лестер» — на фоне провалившей сезон команды, новобранец ничего выдающегося не показал. В 32 матчах во всех турнирах провел лишь 4 гола. Идут слухи, что Муса может вернуться в ЦСКА на правах аренды.
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